українська
17 февраля 2026, 19:34

Правительство вводит новые требования к генераторам: ограничение объема топлива и изменение правил их размещения

Из-за массового использования резервных источников питания в Украине обновляются нормы пожарной безопасности для электрогенерирующего оборудования. Бизнес и граждане должны будут соблюдать четкие лимиты по хранению топлива, а также сохранять безопасную дистанцию между работающими устройствами во избежание чрезвычайных ситуаций.

В связи с массовым использованием резервных источников питания в Украине обновлены нормы пожарной безопасности для электрогенерирующего оборудования.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые лимиты для «генераторных парков»

Согласно новому приказу Министерства внутренних дел № 67, ключевые изменения касаются ситуаций, когда на одной локации рядом работает сразу несколько устройств. Отныне общая вместимость топливных баков или газовых баллонов в такой группе суммарно не может превышать 100 литров.

Кроме того, категорически запрещается объединять в одну группу оборудование, работающее на разных видах топлива. Например, бензиновые и дизельные генераторы не могут стоять вплотную друг к другу.

Безопасные расстояния и осторожная заправка

Расстояние между самими генераторами внутри группы в первую очередь определяется инструкцией производителя, но в любом случае оно не может быть меньше 1 метра. Что касается расстояния от такой группы генераторов до соседних зданий или сооружений, то оно рассчитывается суммарно — исходя из общего объема топлива во всех баках этой группы.

Отдельное важное правило касается дозаправки: чтобы безопасно залить топливо в одно устройство, необходимо обязательно выключить соседний генератор, который расположен рядом.

Послабление для мобильных операторов

Для обеспечения бесперебойной связи и интернета во время военного положения правительство сделало исключение для отдельно расположенных базовых станций. Им разрешено хранить резервный запас жидкого топлива значительно большего объема — до 250 литров — прямо в помещениях сооружений связи.

Однако для этого есть строгие условия: топливо должно находиться в специальных герметичных металлических емкостях, а само помещение обязательно должно быть оборудовано автономными системами пожаротушения.

Когда заработают новые нормы

Новые требования вступят в силу с момента официального опубликования приказа правительством (по состоянию на 17 февраля документ еще не был обнародован). Одновременно с вступлением в силу этого документа автоматически отменяются старые правила пожарной безопасности для мест размещения эвакуированного населения, которые действовали с ноября 2012 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
EconomistPetya
EconomistPetya
17 февраля 2026, 20:40
Очередное верное решение Президента. Если люди сами не могут понять что базовая пожарная безопасность важна, государство должно помочь им. Спасибо Зеленскому за сохраненные жизни, дай Бог каждой стране такого президента.
