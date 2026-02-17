Биткоин как геополитическое оружие: США делают ставку на BTC в противостоянии с Китаем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 16:34 Читати українською

Биткоин как геополитическое оружие: США делают ставку на BTC в противостоянии с Китаем

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Facebook проанализировал изменение роли первой криптовалюты в мировой политике. Эксперт ссылается на резонансное заявление вице-президента США Джей Ди Венса, призвавшего Белый дом использовать биткоин как стратегическое преимущество над Пекином.

Биткоин как геополитическое оружие: США делают ставку на BTC в противостоянии с Китаем
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Логика от противоположного: если Китай запрещает, США должны принять

По словам Александра Гончарова, в Вашингтоне начали рассматривать биткоин не просто как финансовый актив, а как элемент геоэкономической стратегии. Вице-президент Вэнс четко обозначил позицию: «Китаю не нравится биткоин. Нужно понимать почему».

Эксперт выделяет два противоположных вектора:

  • Подход Китая: жесткое ограничение майнинга, торговли и доступа к криптоинфраструктуре. Пекин делает ставку на полный контроль капитала и государственную цифровую валюту (CBDC).
  • Подход США: защита криптобизнеса на федеральном уровне, легализация рынка и создание условий для прихода крупного капитала. США выбирают модель открытого рынка и частных цифровых денег.

Читайте также: Китай усиливает борьбу с криптовалютами: запретившие в стране

Борьба финансовых систем

Гончаров отмечает, что сейчас происходит не просто колебание курсов, а глобальное изменение финансовых парадигм:

  • Старая система базируется на фиатных валютах, центробанках и системе SWIFT.
  • Новая система формируется вокруг биткоина, блокчейна, токенизации активов и стандартов ISO 20022.

«Биткоин все чаще рассматривается не столько как актив рынка, сколько как элемент геоэкономической стратегии стран», — резюмирует директор Института развития экономики.

Что это значит для рынка

Экономист объясняет прямую зависимость цены от курса. Если политика США станет мягче, это привлечет больше ликвидности, что будет стимулировать рост крипторинки.

А жесткое давление и регуляторные ограничения (как в КНР) приводят к высокой волатильности и оттоку капитала.

В настоящее время США фактически объявили биткоин «геополитическим активом», что может радикально изменить ландшафт мировых финансов в ближайшее десятилетие.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
17 февраля 2026, 17:06
#
Валюта наркоторговців, а як виявилося і работорговців, буде резервом в США. Мда
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, MarinaSo и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами