Биткоин как геополитическое оружие: США делают ставку на BTC в противостоянии с Китаем

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Facebook проанализировал изменение роли первой криптовалюты в мировой политике. Эксперт ссылается на резонансное заявление вице-президента США Джей Ди Венса, призвавшего Белый дом использовать биткоин как стратегическое преимущество над Пекином.

Логика от противоположного: если Китай запрещает, США должны принять

По словам Александра Гончарова, в Вашингтоне начали рассматривать биткоин не просто как финансовый актив, а как элемент геоэкономической стратегии. Вице-президент Вэнс четко обозначил позицию: «Китаю не нравится биткоин. Нужно понимать почему».

Эксперт выделяет два противоположных вектора:

Подход Китая: жесткое ограничение майнинга, торговли и доступа к криптоинфраструктуре. Пекин делает ставку на полный контроль капитала и государственную цифровую валюту (CBDC).

Подход США: защита криптобизнеса на федеральном уровне, легализация рынка и создание условий для прихода крупного капитала. США выбирают модель открытого рынка и частных цифровых денег.

Борьба финансовых систем

Гончаров отмечает, что сейчас происходит не просто колебание курсов, а глобальное изменение финансовых парадигм:

Старая система базируется на фиатных валютах, центробанках и системе SWIFT.

Новая система формируется вокруг биткоина, блокчейна, токенизации активов и стандартов ISO 20022.

«Биткоин все чаще рассматривается не столько как актив рынка, сколько как элемент геоэкономической стратегии стран», — резюмирует директор Института развития экономики.

Что это значит для рынка

Экономист объясняет прямую зависимость цены от курса. Если политика США станет мягче, это привлечет больше ликвидности, что будет стимулировать рост крипторинки.

А жесткое давление и регуляторные ограничения (как в КНР) приводят к высокой волатильности и оттоку капитала.

В настоящее время США фактически объявили биткоин «геополитическим активом», что может радикально изменить ландшафт мировых финансов в ближайшее десятилетие.