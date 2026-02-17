Multi от Минфин
17 февраля 2026, 15:36 Читати українською

«ПлейСити» выдало первую лицензию на проведение лотерей

Государственное агентство «ПлейСити» официально начало процесс лицензирования участников лотерейного рынка. Первым оператором, получившим разрешение на выпуск и проведение игр, стала «Украинская национальная лотерея» (УНЛ). Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

«ПлейСити» выдало первую лицензию на проведение лотерей

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые детали сделки

Компания уже перечислила в бюджет годовую стоимость лицензии, которая составляет 24,2 млн грн. УНЛ стала первым из трех операторов, определенных по результатам открытого конкурса.

Восстановление обязательных лицензионных платежей является одним из ключевых этапов реформирования отрасли, направленных на наполнение государственного бюджета.

Прозрачность и новые технологии

Новые правила работы на лотерейном рынке предусматривают строгий контроль и цифровизацию процессов:

  • Электронная отчетность: все операторы обязаны отчитываться о своей деятельности в цифровом формате.
  • QR-маркировка: каждый лотерейный билет и специализированное оборудование должны иметь QR-коды. Это позволит игрокам и регулятору мгновенно проверять законность игры.
  • Финансовый мониторинг: ужесточение требований к отчетности должен сделать рынок максимально прозрачным и вывести его из «тени».

В госагентстве отмечают, что внедрение этих инструментов поможет отслеживать каждый реализуемый билет и будет гарантировать защиту прав потребителей.

Напомним

«Минфин» писал, что государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине в июне 2025 года, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
