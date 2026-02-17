Европейские регуляторы усиливают борьбу с крупными технологическими компаниями

По состоянию на 17 февраля 2026 года европейские регуляторы активизировали десятки расследований против крупнейших технологических компаний мира. Основной удар пришелся на Apple, Google, Meta и платформу X, которые обвиняются в монополизме, нарушении правил интеллектуальной собственности и опасном использовании ИИ. Об этом сообщает Reuters.

Вот главные события «крестового похода» Брюсселя и национальных правительств на технологических гигантов:

Alphabet

В декабре 2025 года Европейская комиссия заявила, что начала антимонопольное расследование относительно того, нарушает ли Google (Alphabet) правила конкуренции ЕС, используя онлайн-контент от веб-издателей и YouTube для целей искусственного интеллекта.

5 сентября Комиссия наложила на Google антимонопольный штраф в размере 2,95 млрд. евро ($3,46 млрд) за антиконкурентные практики в ее рекламном бизнесе.

В сентябре 2024 года Google выиграла судебный процесс против антимонопольного штрафа в размере 1,49 млрд евро, наложенного за препятствование конкурентам в онлайн-рекламе в поисковиках.

Неделей ранее Google проиграл судебный процесс против штрафа в размере 2,42 млрд. евро, наложенного антимонопольными регуляторами ЕС несколько лет назад за использование собственного сервиса сравнения цен для получения нечестного преимущества над меньшими европейскими конкурентами.

В сентябре 2024 г. британский антимонопольный регулятор предварительно установил, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере цифровой рекламы для ограничения конкуренции. Месяцом ранее он начал расследование сотрудничества Alphabet и Amazon со стартапом Anthropic, занимающимся искусственным интеллектом.

В марте 2024 года французский антимонопольный орган заявил, что оштрафовал Google на 250 миллионов евро за нарушение правил ЕС по интеллектуальной собственности в отношениях с медиа-издателями.

Amazon

Немецкий антимонопольный орган запретил Amazon устанавливать ценовые ограничения для интернет-магазинов на своем немецком рынке и впервые потребовал возмещения нескольких миллионов евро, которые, по его утверждению, американская компания получила благодаря антиконкурентному поведению.

В ноябре Общий суд Европейского Союза отклонил просьбу Amazon отменить ее статус платформы, на которую распространяются более строгие требования в соответствии с правилами ЕС по онлайн-контенту.

Apple

В декабре итальянский антимонопольный орган заявил, что оштрафовал Apple и два ее подразделения на 98,6 млн евро за якобы злоупотребление своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

В октябре 2025 года две группы по защите гражданских прав подали жалобу антимонопольным регуляторам ЕС об условиях использования App Store и устройств.

В том же месяце Британский орган по конкуренции и рынкам признал Apple и Google компаниями со «стратегическим рыночным статусом», что предоставляет ему полномочия требовать конкретных изменений.

В апреле 2025 года Apple была оштрафована на 500 млн евро, а Meta — на 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA).

В марте 2025 года Apple проиграла апелляцию против регуляторной оценки, открывающей ее для более серьезного контроля в Германии.

В сентябре 2024 года Apple проиграла борьбу против приказа регуляторных органов ЕС уплатить 13 миллиардов евро налоговой задолженности Ирландии в рамках более масштабных мер против соглашения о льготных условиях.

В июле 2024 регуляторы заявили, что Apple согласилась открыть свою систему мобильных платежей «tap-and-go» для конкурентов, чтобы урегулировать антимонопольное расследование ЕС.

В марте 2024 года Брюссель оштрафовал Apple на 1,84 млрд евро за препятствование конкуренции со стороны конкурентов в сфере потокового воспроизведения музыки.

Meta

В декабре Комиссия начала антимонопольное расследование по Meta из-за функций искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp.

В ноябре 2024 года она оштрафовала Meta на 797,72 млн. евро за злоупотребление, что приносило пользу Facebook Marketplace, а в июле 2024 года предъявила ей обвинение в несоблюдении DMA в новой модели рекламы «платы или дай согласие».

Microsoft

В июне 2024 года Комиссия обвинила Microsoft в незаконном объединении своего чат- и видеоприложения Teams с продуктом Office.

TikTok

6 февраля регуляторы ЕС в сфере технологий обвинили приложение для социальных сетей в нарушении правил по онлайн-контенту из-за функций, вызывающих зависимость, и заявили, что ему придется изменить свой дизайн интерфейса.

В октябре 2025 года Европейская комиссия заявила, что, согласно предварительным выводам, TikTok и Meta нарушили обязательство предоставлять исследователям адекватный доступ к публичным данным в соответствии с DSA.

В мае TikTok было обвинено в невыполнении обязательства DSA опубликовать репозиторий рекламы, позволяющий исследователям и пользователям обнаруживать мошеннические рекламные объявления. Компания избежала штрафа, пообещав прозрачность.

X

17 февраля премьер-министр Педро Санчес заявил, что испанское правительство поручило прокуратуре расследовать X, Meta и TikTok по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта.

В тот же день Ирландия начала официальное расследование чат-бота Grok, созданного X на основе искусственного интеллекта. Комиссия по защите данных этой страны — главный регулятор ЕС для X, поскольку деятельность американской компании в Европейском Союзе базируется в Ирландии.

26 января Европейская комиссия заявила, что Grok будет расследоваться по поводу распространения в ЕС незаконного контента, такого как манипулированные сексуализированные изображения.

3 февраля французская полиция провела обыск в офисах социальной сети Илона Маска, а прокуратура приказала миллиардеру ответить на вопросы в рамках расширения расследования.

В декабре X был оштрафован регуляторными органами ЕС на 120 миллионов евро за нарушение правил по онлайн-контенту. Это была первая санкция, наложенная в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Почему это важно

Европа создает мировой прецедент: регуляторы больше не просто выписывают штрафы, но требуют изменения самой структуры алгоритмов и бизнес-моделей. Основной упор сместился на прозрачность искусственного интеллекта и защиту данных исследователей.