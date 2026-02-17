Состояние только на бумаге: Илон Маск держит в кэше менее 0,1% от своего капитала

Самый богатый человек мира и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публичные обсуждения своего финансового успеха, заявив, что стремительный рост его компаний уже сделал богатыми тысячи других людей. По словам предпринимателя, его гигантское состояние существует преимущественно на бумаге в виде акций, тогда как реальные «живые» деньги составляют ничтожную долю.

Бумажные миллиарды вместо наличных

Дискуссия развернулась после поста пользователя Ника Круза Патане (Nic Cruz Patane), который обратил внимание на влияние финансового роста Маска на окружающих:

«Илон создаст много других миллионеров и миллиардеров, когда сам станет триллионером. О создании богатства для других людей говорят недостаточно».

В ответ на этот комментарий Илон Маск подчеркнул, что этот процесс уже давно идет, а его собственное богатство является скорее отражением успеха его предприятий, а не наличием безграничных банковских счетов.

«Уже сделал это тысячи раз. Моя чистая стоимость почти полностью состоит из долей собственности в Tesla и SpaceX. У меня <0,1% наличных», — подчеркнул бизнесмен.

Сколько на самом деле денег у Маска и когда он станет триллионером?

Сегодня Илон Маск бесспорно удерживает статус самого богатого человека в мире, однако точная оценка его капитала различается в зависимости от источника и методологии подсчета. Некоторые аналитические издания утверждают, что его состояние уже достигло отметки в 850 миллиардов долларов. Этому способствовал стремительный рост стоимости акций Tesla и масштабная сделка между его компаниями SpaceX и xAI, которая оценивается в 1,25 триллиона долларов. По таким оптимистичным прогнозам, Маск уверенно приближается к тому, чтобы стать первым в мировой истории триллионером уже в 2026 году, несмотря на усиление внимания со стороны мировых регуляторов. В то же время более консервативный рейтинг Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 16 февраля 2026 года оценивает чистую стоимость его активов несколько скромнее — в 677 миллиардов долларов.

Почему это важно

Это заявление Илона Маска разрушает популярный миф о том, что миллиардеры хранят свое состояние в виде огромных запасов наличных денег. На самом деле их богатство «заморожено» в акциях компаний, которые они создали. Когда капитализация такого бизнеса (например, Tesla) растет, богатеет не только основатель. Львиная доля этой прибыли (более 80%) автоматически распределяется между обычными людьми: работниками, получившими опционы, частными инвесторами (розничными покупателями акций), а также будущими пенсионерами, чьи пенсионные фонды инвестируют в ценные бумаги.

