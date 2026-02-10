Илон Маск и украинцы. За что нам должно быть стыдно

В последние дни самый богатый человек мира Илон Маск и его компания SpaceX снова попали в заголовки украинских СМИ. На этот раз из-за того, что космическая корпорация оперативно отреагировала на использование россиянами Starlink и отключила все неверифицированные системы спутниковой связи на территории Украины. О том, можно ли теперь считать Маска другом Украины и был ли он когда-то ее врагом, размышляет заместитель главного редактора «Минфина» Алексей Писарев.

Что Маск сделал для Украины

Во время российского полномасштабного вторжения Илон Маск неоднократно общался с Путиным, заявлял о военном превосходстве РФ, публично насмехался над Владимиром Зеленским за финансовую помощь США и предлагал сомнительный «мирный план».

Однако его отношения с Украиной не всегда были враждебными. В начале полномасштабного вторжения он был одним из немногих самых богатых людей мира, которые публично выступили в поддержку нашего государства. 5 марта в своем аккаунте в Твиттере он написал «Украина, держись». Кроме этого, он вызвал путина на дуэль. Тот почему-то не ответил.

В то же время вы не найдете подобных высказываний от его коллег-миллиардеров Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Марка Цукерберга или многих других. Они либо решили промолчать, либо сказали что-то о «негативном дестабилизирующем влиянии».

Маск поддерживал Украину не только словами, но и собственным кошельком. Уже в первые дни полномасштабной войны тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил миллиардера предоставить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink. В то время система работала только в США и Канаде, но Маск отреагировал мгновенно и уже в первых числах марта 2022 года сеть начала разворачиваться на территории нашего государства.

Первые терминалы поставлялись в Украину бесплатно за счет либо самого Маска, либо его космической корпорации. Он не брал деньги и за работу терминалов. Также миллиардер бесплатно поставлял в Украину солнечные панели и аккумуляторные системы Powerwall, которые производит Tesla. Из открытых источников известно по крайней мере о 500 таких аккумуляторах, цена каждого ориентировочно $8−10 тыс.

Во время публичной ссоры со Стивеном Кингом миллиардер оценил свою финансовую помощь Украине в $100 млн. Это делает его одним из крупнейших частных доноров Украины. Возможно, впереди только Говард Баффет.

Однако гораздо важнее прямой финансовой помощи Украине те технологические изменения, которые произошли благодаря Маску. Наиболее очевидно это Starlink. Хотя в мире есть и другие провайдеры спутникового интернета, компания Маска на голову выше их. И если бы не она, украинские военные просто не имели бы подобной технологии связи.

Также стоит упомянуть, что после катастрофы шаттла США в 2011 году прекратили программу их использования. Тогда на годы американская космонавтика стала зависимой от российских ракет. Разрешить проблему сумела именно SpaceX. Если бы не эта компания, то в разгар вторжения россия имела бы дополнительный рычаг влияния на Соединенные Штаты.

Но самое важное, что сделал Маск для Украины — это революция электромобилей. Посмотрите на график цены на нефть. Когда в 2022 году она на мгновение превысила отметку в $115 за баррель, это воспринималось как глобальная энергетическая катастрофа. Но в 2011—2014 годах нефть длительный период находилась в коридоре 110−125 долларов. Учитывая инфляцию, в современных деньгах это $158−180.

А теперь представьте, если бы такие цены на нефть были на момент полномасштабного вторжения? Сколько тогда стоила бы нефть после его начала? 200 или может 250 долларов? Какими были бы доходы российского бюджета и насколько крепким энергетический удавка на западных странах?

Конечно, ключевую роль в глобальном падении цен на нефть сыграла сланцевая революция, к которой Маск не имел никакого отношения. Но электромобили изменили само восприятие нефти. Еще 15 лет назад она была «черным золотом», эксперты боялись, что рано или поздно ее запасы начнут исчерпываться, а она все еще будет крайне необходима человечеству.

Теперь же нефть — это просто «черная жижа». Нужная, дорогая, но не бесценная. Когда-нибудь придет время и люди откажутся от нее, а под землей все еще будут храниться ее огромные запасы. И эта перестройка восприятия — результат именно массового появления электрокаров. По оценкам Международного энергетического агентства, глобальное потребление нефти достигнет пика в 2030 году, а затем после плато начнет постепенно снижаться. Как и возможности страны-бензоколонки.

Почему мы поссорились с Маском

Первая «черная кошка» в отношениях между Маском и украинцами пробежала осенью 2022 года. Тогда миллиардер сказал, что поддержка сети Starlink в Украине обходится ему в $20 млн в месяц, а потому пришло время кому-то оплачивать эти счета.

Взять деньги Маск хотел не у Украины, а у Пентагона. И логика в этом была. Американские производители оружия поставляли нам ракеты, системы ПВО, транспорт, и никто не делал это бесплатно. Со всеми рассчитывалось американское правительство. Исключением стала только SpaceX, которая оказалась вне огромных финансовых потоков и продолжала заниматься благотворительностью.

Выставленный счет украинское общество восприняло как личное оскорбление. Именно после этого начались массовые обвинения миллиардера в соцсетях. А дальше свою роль сыграл сложный характер Маска. Он все больше обижался, делал неоднозначные заявления, получал новые обвинения и снова обижался. И это продолжалось по кругу.

И в чем мы не правы?

Несмотря на длительный конфликт, Маск не стал врагом Украины. Когда теперь уже министр обороны Федоров попросил отключить приобретенные россиянами Starlink — реакция была такой же быстрой, как и в начале 2022 года. Фактически за считанные дни была разработана и внедрена система верификации. Все, кто вне белого списка — отключены, а россияне остались без современного спутникового интернета.

В ситуации с Маском проявилась наша обостренная реакция. Мы спутали враждебную позицию с альтернативным мнением и собственными интересами. Интересами, которые не имели для нас принципиального значения. Несколько десятков миллионов — не та сумма, из-за которой стоит терять влиятельного союзника.

К сожалению, неуступчивость общества проявляется и в других вопросах. После блокирования границы польскими фермерами у многих негативное отношение к соседнему государству, которое на самом деле остается одним из ключевых звеньев помощи Украине. Позиция Орбана переносится на венгерское общество, хотя его большинство поддерживает лояльную к Украине оппозицию.

У Украины есть настоящий и очевидный враг. Он мечтает, чтобы мы оттолкнули союзников и поссорились с теми, кто сохраняет нейтралитет. Но должны ли мы делать ему такие подарки?