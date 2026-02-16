Главный вывод Мюнхена: все готовятся к долгой борьбе

Десятки президентов и премьеров, а также сотни военных и экспертов обсудили ключевые угрозы, которые стоят перед миром во время Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидаемо, одной из ключевых тем была Украина. Какие выводы мы можем сделать по ее завершению и к чему следует готовиться нашему государству, рассказал бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Ключевые сигналы конференции

Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз воспринимается не как «форум о мире», а как инструкция к реальности: война вступает в фазу, где решающим становится не один раунд переговоров, а то, кто первым сломается на дистанции.

Именно так это формулирует польский министр Сикорский: вопрос завершения войны — «кто треснет первым». И эта рамка важнее любых дипломатических декораций, потому что она определяет поведение всех игроков на следующие 6−12 месяцев.

США демонстрируют две линии одновременно: политическое давление «двигайтесь к соглашению» и параллельное повышение ставки на сдерживание россии. Зеленский прямо говорит, что «немного» чувствует давление, но сразу ставит границу: «компромисс» не может означать бегство с собственной территории с сотнями тысяч людей. Там же прозвучала очень показательная привязка ко времени: выборы возможны, если США обеспечат прекращение огня на 2−3 месяца; и это маркер того, что тема внутриполитических процедур используется как рычаг переговорной архитектуры, а не как «демократический ритуал».

Европа вступает в роль не «комментатора», а фактически соучастника войны финансово и институционально. Президент Европарламента заявляет о подписании на следующей неделе пакета на €90 миллиардов для Украины и параллельной работе над 20-м пакетом санкций против россии. Это не «жест солидарности», это переход к режиму долгой поддержки, где ключевая валюта — не эмоции, а обязательства, графики, производственные циклы, санкционные контуры.

Германия и ключевые европейские фигуры пытаются удержать логику: «мяч на стороне Путина», потому что именно он затягивает процесс. Писториус говорит прямо: Путин «тянет» переговоры, а значит любая пауза без принуждения будет использована Кремлем как ресурс времени. А Зеленский фиксирует это на прикладном уровне: смена главного российского переговорщика перед Женевой может быть тактикой затягивания. В переводе с дипломатического языка на служебный: рф выигрывает время, имитируя процесс.

Важный, недооцененный сигнал для «последствий для россии» — история с Навальным. Британское правительство публично заявляет, что Навальный был отравлен, и что это «высоковероятно» стало прямой причиной смерти; подробно объясняется логика «нет невинного объяснения» для токсина и фиксируется обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) как нарушение Конвенции о химическом оружии. Это не о «памяти» и не о морали. Это о юридическом и санкционном фундаменте, который цементирует образ рф как государства, применяющего запрещенные методы — и снимает политические тормоза для дальнейших ограничений, арестов активов, уголовно-правовых шагов в международных юрисдикциях.

Американский Конгресс в публичном поле уже подталкивает администрацию к эскалационным решениям по сдерживанию рф: сенатор Викер говорит о необходимости «развязать руки» в отношении Tomahawk и о дополнительных санкциях по российской нефти, а также акцентирует рост поддержки Украины среди избирателей-республиканцев. Для Кремля это сигнал: даже если Белый дом торгуется, институциональная Америка поднимает планку.

Чего ожидать дальше

Базовый прогноз на 6 месяцев (до августа 2026). Вероятность быстрого «большого мира» низкая. Переговорный трек будет существовать, но как инструмент управления коалицией и времени, а не как механизм решения.

Ключевая цель рф — снять или размыть принуждение, получить паузу, легализовать контроль над территориями и расшатать единство Украины и Запада.

Ключевая цель Украины — сделать так, чтобы любая пауза была не «окном» для рф, а коридором для усиления Украины до уровня, где повторная агрессия становится для Кремля слишком дорогой. Сам Зеленский формулирует это просто: роль США — «сделать Украину сильнее россии».

Прогноз на 12 месяцев (до февраля 2027). Если европейская финансовая и санкционная инерция сохранится (а заявленные €90 миллиардов и 20-й пакет санкций — это именно инерция, а не единичный шаг), россия входит в модель структурного истощения: меньше доступа к деньгам и технологиям, больше расходов на войну, больше зависимости от «серых» схем. Параллельно, из-за кейса Навального и ОЗХО, будет расти токсичность рф как партнера даже для осторожных нейтралов: химическое измерение — это красная линия для многих государств и корпораций, которые привыкли «не замечать» обычное насилие.

Индикаторы дальнейшего движения

Индикаторы по США: появляются ли конкретные решения об усилении принуждения (санкции по нефти, вторичные санкции, технологические ограничения), растет ли публичное давление Конгресса на администрацию в части «развязать руки» для более жестких военных и санкционных шагов; превращается ли тема «выборов» в условие/торг (признак того, что переговоры ведутся через внутриполитические рычаги).

Индикаторы по ЕС: проходит ли вовремя пакет финансирования/займа на €90 миллиардов, действительно ли запускается 20-й пакет санкций без «разведения по углам», удается ли сломать/обойти блокировку со стороны отдельных государств в отношении евроинтеграционных решений Украины (поскольку затягивание является прямым каналом российского влияния, о чем Зеленский говорит без дипломатических реверансов).

Индикаторы по рф: кадровые движения на переговорном треке и «перенастройка» делегаций перед раундами — как признак затягивания; усиление ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре как способ заставить Украину пойти на «компромисс территориями»; попытки навязать формулу «заморозка в обмен на ослабление санкций»; и отдельно — попытки перекрасить токсичные кейсы (включая международно-правовые, как история Навального) в «информационную атаку Запада», чтобы снять юридические последствия.

Индикаторы для Украины: удается ли удерживать рамку «территория не предмет торга», не попадая в ловушку «компромисс = эвакуация людей»; обеспечиваются ли реальные гарантии безопасности, а не только слова благодарности (Зеленский формулирует жестко: «мы не можем спасти жизнь словами «спасибо»). И ключевое — трансформируется ли внешняя поддержка в измеримую силу: оружие, производство, ПВО, дальность, устойчивость энергосистемы.

Главный вывод прост и неприятен: Мюнхен показал не «мир близко», а то, что все готовятся к долгой игре на выносливость. Кремль будет делать все, чтобы превратить переговоры в наркотик для Запада и в инструмент разложения Украины. Наш интерес — сделать переговоры не «заменителем победы», а лишь сервисным треком, параллельным наращиванию силы. В этой логике 6−12 месяцев — это не «ожидание чуда», а тест на способность системы: кто лучше конвертирует время в силу, тот и будет диктовать условия.