Количество резидентов Дія. City удвоилось в 2025 году — Опендатабот

3 707 компаний-резидентов Дія.City насчитывается по состоянию на начало февраля. Прошлый год стал прорывным для правового пространства: список резидентов вырос в 2 раза. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Как изменился портрет резидента

Портрет резидента за годы работы «Дія.City» кардинально изменился. На старте в 2022 году большинство поступающих было зрелыми бизнесами — лишь треть из них работала менее года до момента вступления. В то же время 87% новых резидентов — это вновь созданные компании.

Компании-резиденты Дія.City активно расширяются и снимают специалистов. Так, в два раза увеличилось количество сотрудников в компаниях, присоединившихся к Дія.City в 2022 году. В общей сложности почти 80% резидентов увеличили свой штат за время работы пространства.

Следует отметить, что компании могут выбывать из перечня.

Сферы компаний-резидентов

Несмотря на обилие направлений, ядром Дія.City остается ИТ. Так, 2 844 компании работают именно в этой сфере — это 77% всех резидентов. Далее следуют информационные сервисы (6%) и создание другого транспорта (6%).

В 2023 году доля айти временно сократилась с 80% до 63%, в то же время выросло присутствие компаний по производству других транспортных средств — до 13%. Впрочем, уже в 2025—2026 годах ИТ снова занимает 80% среди новых участников, зато доля транспортной сферы уменьшилась до 5%.

Где зарегистрированы резиденты

Более половины резидентов зарегистрированы в Киеве: 2012. Львовщина занимает 2 место с 502 резидентами (14%), далее следуют Днепропетровщина (6%), Киевщина (5%) и Харьковщина (4%).