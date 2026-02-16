Multi от Минфин
16 февраля 2026, 8:46 Читати українською

Триллион гривен без погашения: как долг «съел» годовой бюджет Украины

За четыре года войны (2022−2025) Украина потратила только на проценты (без возврата самого тела кредита) около 1,305 трлн грн. То есть бюджет отдал за обслуживание долга сумму, равную годовому бюджету страны образца 2021 года. Об этом написал экс-глава управления рынка капитала департамента государственного долга Министерства финансов Олег Белинский.

За четыре года войны (2022−2025) Украина потратила только на проценты (без возврата самого тела кредита) около 1,305 трлн грн.

Кому платили

  • ОВГЗ (НБУ): 469,5 млрд грн.
  • ОВГЗ (Другие — банки и бизнес): 573,1 млрд грн.
  • Итого по внутреннему долгу: 1,04 трлн грн (это 80% всех выплат по процентам).
  • МВФ: 144,8 млрд грн.
  • Другие финучреждения (Всемирный банк и т. п.): 89,7 млрд грн.
  • Иностранные частные кредиторы (Евробонды): 25,2 млрд грн.
  • Страны G7: 2,4 млрд грн.

Как отмечает Белинский, большую часть долга Украина во время войны отдала не коммерческим учреждениям, а институциональным, которые должны отвечать за стабильность в государстве.

Сравнение с налогами

По словам Белинского, если эти цифры сравнить с налогами, то это вообще абсурд. Военный сбор создавался как специальный налог «на руки» армии. Но суммы, которые он приносит, значительно меньше, чем государство отдает по процентам институтам.

  • 2023: Собрано около 35 млрд грн военного сбора. А на проценты отдано 247,4 млрд грн. (т.е. проценты в 7 раз больше всего военного сбора).
  • 2024 год: Собрано около 50−60 млрд грн. Проценты — 420 млрд грн.
  • 2025 (прогноз): Благодаря повышению ставки до 5%, ожидается собрать ~163 млрд грн. Но выплаты по процентам составят 480 млрд грн.

«Даже после радикального повышения налогов в 2025 году, весь военный сбор Украины покрывает лишь одну треть (34%) выплат по процентам, которые мы платим учреждениям „за стабильность“. Или если взять налог на прибыль предприятий против уплаты процентов. Здесь ситуация еще более парадоксальная. Вся прибыль всего украинского бизнеса, с которого уплачивается налог, фактически идет на обслуживание долга», — отметил он.

  • 2023 год: Бизнес уплатил 217 млрд грн налога на прибыль. На проценты ушло 247 млрд грн.
  • 2024: Налог на прибыль принес ~270 млрд грн. Выплаты по процентам — 420 млрд грн.
  • 2025 год (план): Налог на прибыль — ~285 млрд грн. Проценты — 480 млрд грн.

«То есть весь налог на прибыль, который зарабатывает каждая компания в Украине — от маленького завода до гигантских агрохолдингов — полностью (на 100%) идет на выплату процентов, и этого все равно не хватает. И потому институциональные учреждения говорят поднимать налоги бизнеса. Так и воюем. Скорее всего, с собственным бизнесом», — подытожил Белинский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
