Ирландия приняла решение относительно украинских беженцев: что изменится к 2027 году

Украинцы, находящиеся в Ирландии под временной защитой, получили гарантию дальнейшего легального пребывания. Власти автоматически продлили действие иммиграционных разрешений до весны 2027 года. Об этом говорится в публикации официального портала Иммиграционной службы Ирландии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Иммиграционные разрешения для украинцев

Ирландия продлила иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты до 4 марта 2027 года. Речь идет о документах, действительных до 4 марта 2026: их не нужно обновлять или подавать повторно.

Продолжение происходит автоматически, что обеспечивает правовую определенность для десятков тысяч граждан Украины.

Решение было принято на основании позиции Министерства юстиции, внутренних дел и миграции и опубликовано на официальном портале Иммиграционной службы.

Читайте также: Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Оно распространяется не только на украинцев, но и на других бенефициаров Директивы о временной защите, включая лиц без гражданства и граждан третьих стран, покинувших Украину из-за войны.

Что это значит для украинцев

Статус временной защиты в Ирландии предусматривает легальное проживание, право на труд без отдельного разрешения, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам.

Также сохраняется возможность путешествовать по странам Европы до 90 дней в государствах, признающих этот режим.

Продолжение соответствует решению Совета Европейского Союза, ранее утвердившего действие Директивы о временной защите до 4 марта 2027 года для всех стран ЕС.

Читайте: ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года