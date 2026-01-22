Стейблкоины заставляют страны реформировать финансовые системы — замглавы МВФ в Давосе

Широкое внедрение стейблкоинов создает серьезное конкурентное давление на государства с нестабильной экономикой, заставляя их усовершенствовать свою монетарную и фискальную политику. Об этом в четверг, 22 января, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэн Кац в ходе панельной дискуссии в Давосе, сообщает Reuters.

Конкуренция за доверие пользователей

По его словам, цифровые активы, привязанные к доллару или другим стабильным валютам, становятся привлекательной альтернативой в юрисдикциях со слабым государственным управлением.

«Поскольку стейблкоины создают потенциал для дополнительного спроса в странах с хрупкой фискальной и монетарной базой, это становится фактором конкурентного давления на правительства этих стран. Они вынуждены улучшать свои механизмы, чтобы выдержать соперничество с цифровыми валютами», — подчеркнул Кац.

Риски для банковского сектора

Кроме стимулирования реформ, аналитики указывают на потенциальные угрозы для стабильности развивающихся рынков. Основные опасения касаются следующих аспектов:

Отток капитала Популярность стейблкоинов, обеспеченных долларом, может привести к массовому выводу депозитов из местных банков.

Долларизация экономики Легкий доступ к цифровому доллару подрывает роль национальных валют и ограничивает возможности центробанков влиять на экономику.

Эксперты МВФ отмечают, что вместо запрета цифровых активов странам следует сосредоточиться на создании прозрачной регуляторной среды и укреплении доверия к собственным финансовым институтам.