Широкое внедрение стейблкоинов создает серьезное конкурентное давление на государства с нестабильной экономикой, заставляя их усовершенствовать свою монетарную и фискальную политику. Об этом в четверг, 22 января, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэн Кац в ходе панельной дискуссии в Давосе, сообщает Reuters.
Стейблкоины заставляют страны реформировать финансовые системы — замглавы МВФ в Давосе
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Конкуренция за доверие пользователей
По его словам, цифровые активы, привязанные к доллару или другим стабильным валютам, становятся привлекательной альтернативой в юрисдикциях со слабым государственным управлением.
«Поскольку стейблкоины создают потенциал для дополнительного спроса в странах с хрупкой фискальной и монетарной базой, это становится фактором конкурентного давления на правительства этих стран. Они вынуждены улучшать свои механизмы, чтобы выдержать соперничество с цифровыми валютами», — подчеркнул Кац.
Читайте также: Сенат США предлагает разрешить вознаграждения за стейблкоины
Риски для банковского сектора
Кроме стимулирования реформ, аналитики указывают на потенциальные угрозы для стабильности развивающихся рынков. Основные опасения касаются следующих аспектов:
- Отток капитала Популярность стейблкоинов, обеспеченных долларом, может привести к массовому выводу депозитов из местных банков.
- Долларизация экономики Легкий доступ к цифровому доллару подрывает роль национальных валют и ограничивает возможности центробанков влиять на экономику.
Эксперты МВФ отмечают, что вместо запрета цифровых активов странам следует сосредоточиться на создании прозрачной регуляторной среды и укреплении доверия к собственным финансовым институтам.
Комментарии