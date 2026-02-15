Пятое ограбление за два месяца: в Германии обчистили 14 сейфовых ячеек в банке Volksbank

В городке Штур под Бременом неизвестные около полудня 13 февраля проникли через световой колодец в подвал местного отделения банка Volksbank, после чего взломали и обчистили 14 сейфовых ячеек. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку содержимое сейфов является банковской тайной, пишет DW.

Как работали преступники

При ограблении преступники распылили в подвале здания на улице Блокенер неизвестную жидкость — предположительно, из-за нее сотрудники филиала около 15:30 пожаловались на недомогание и тошноту. На вызов приехали пожарные и медики, они оказали помощь двум сотрудникам. Помещение было эвакуировано. Замеры не показали в нем превышение концентрации каких-либо опасных веществ.

Серия ограблений банков

Ограбление стало уже пятой атакой на банки в Германии за два месяца.

До этого были ограблены отделения банка Sparkasse в центре Бонна и Гельзенкирхене, а также в Галле и Вильгельмсхафене.

Как писал «Минфин», 30 декабря стало известно об ограблении филиала банка в городе Гельзенкирхен. Преступники пробурили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими сейфами и близлежащей автомобильной парковкой, признали в полиции.

Во время ограбления было сломано несколько тысяч сейфов. Первоначально сообщалось, что общий ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Однако 2 января немецкий таблоид Bild сообщил, что у банка Sparkasse в Гельзенкирхене преступники похитили более 100 миллионов евро. Это делает это ограбление одним из самых масштабных в современной истории Германии.