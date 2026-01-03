В Германии уже третье ограбление банка Sparkasse за несколько недель

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 января 2026, 9:37 Читати українською

В Германии уже третье ограбление банка Sparkasse за несколько недель

Серия банковских ограблений прокатилась с начала недели по немецкой землей Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщили в пятницу, 2 января, в пресс-службе округа Гютерсло, в городе Галле в Вестфалии были обнаружены сломанными четыре сейфа в филиале банка Sparkasse, пишет DW.

Серия банковских ограблений прокатилась с начала недели по немецкой землей Северный Рейн-Вестфалия.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В полиции между тем предполагают, что ограбление было совершено во время рабочего времени во вторник, 30 декабря. По словам работников банка, преступление произошло между 12:45 и 13:10 и без проникновения извне.

Сломанные сейфы, по данным полиции, содержались в хранилище, расположенном в подвале. Пока неизвестно, что именно хранилось в этих сейфах, а также сколько человек пострадали от действий злоумышленников, могли ли эти сейфы принадлежать одному лицу, пишет издание Rheinische Post. Также пока нет никакой информации об общей сумме причиненного ущерба.

В Бонне из банка похитили золотые слитки на миллионы

На днях стало известно, что еще 17 декабря в городе Бонн злоумышленники похитили золотые слитки, также хранившиеся в одном из банковских филиалов города.

Как сообщили в банке, грабители взломали и опустошили два сейфа в банковском хранилище, где хранились драгоценности и ценные вещи частных клиентов банка. В полиции города Бонн сообщили 2 января, что украденное золото имело «большую общую стоимость».

По данным полиции, в совершении преступления подозревается 22-летний бывший работник этого филиала. На основании судебного решения 19 декабря следователи обыскали квартиру подозреваемого и его дополнительное место жительства, конфисковав возможные доказательства. Впоследствии 22-летнего мужчину доставили в полицейское управление, но затем отпустили. Оснований для содержания его под стражей — например риск уничтожения доказательств, бегства или повторения преступления — не было.

Вызывающее ограбление банка в городе Гельзенкирхен

Напомним, как писал «Минфин», 30 декабря стало известно об ограблении филиала банка в городе Гельзенкирхен. Преступники пробурили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими сейфами и близлежащей автомобильной парковкой, признали в полиции.

Во время ограбления было сломано несколько тысяч сейфов. Первоначально сообщалось, что общий ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Однако 2 января немецкий таблоид Bild сообщил, что у банка Sparkasse в Гельзенкирхене преступники похитили более 100 миллионов евро. Это делает это ограбление одним из самых масштабных в современной истории Германии.

Свидетели сообщили, что вечером 28 декабря видели мужчин с большими сумками на лестнице многоуровневой парковки. Записи с камер наблюдения показали, что утром 29 декабря с парковки уехал черный Audi RS 6 с пассажирами в масках. Номерной знак автомобиля был ранее угнан в Ганновере. В полиции действия грабителей признали «очень профессиональными».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 января 2026, 11:03
#
Служба безпеки банку Sparkasse реальний тормоз — навіть датчиків руху
у приміщенні з банківськими сейфами не було або були відключені.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами