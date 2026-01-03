В Германии уже третье ограбление банка Sparkasse за несколько недель

Серия банковских ограблений прокатилась с начала недели по немецкой землей Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщили в пятницу, 2 января, в пресс-службе округа Гютерсло, в городе Галле в Вестфалии были обнаружены сломанными четыре сейфа в филиале банка Sparkasse, пишет DW.

Что известно

В полиции между тем предполагают, что ограбление было совершено во время рабочего времени во вторник, 30 декабря. По словам работников банка, преступление произошло между 12:45 и 13:10 и без проникновения извне.

Сломанные сейфы, по данным полиции, содержались в хранилище, расположенном в подвале. Пока неизвестно, что именно хранилось в этих сейфах, а также сколько человек пострадали от действий злоумышленников, могли ли эти сейфы принадлежать одному лицу, пишет издание Rheinische Post. Также пока нет никакой информации об общей сумме причиненного ущерба.

В Бонне из банка похитили золотые слитки на миллионы

На днях стало известно, что еще 17 декабря в городе Бонн злоумышленники похитили золотые слитки, также хранившиеся в одном из банковских филиалов города.

Как сообщили в банке, грабители взломали и опустошили два сейфа в банковском хранилище, где хранились драгоценности и ценные вещи частных клиентов банка. В полиции города Бонн сообщили 2 января, что украденное золото имело «большую общую стоимость».

По данным полиции, в совершении преступления подозревается 22-летний бывший работник этого филиала. На основании судебного решения 19 декабря следователи обыскали квартиру подозреваемого и его дополнительное место жительства, конфисковав возможные доказательства. Впоследствии 22-летнего мужчину доставили в полицейское управление, но затем отпустили. Оснований для содержания его под стражей — например риск уничтожения доказательств, бегства или повторения преступления — не было.

Вызывающее ограбление банка в городе Гельзенкирхен

Напомним, как писал «Минфин», 30 декабря стало известно об ограблении филиала банка в городе Гельзенкирхен. Преступники пробурили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими сейфами и близлежащей автомобильной парковкой, признали в полиции.

Во время ограбления было сломано несколько тысяч сейфов. Первоначально сообщалось, что общий ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Однако 2 января немецкий таблоид Bild сообщил, что у банка Sparkasse в Гельзенкирхене преступники похитили более 100 миллионов евро. Это делает это ограбление одним из самых масштабных в современной истории Германии.

Свидетели сообщили, что вечером 28 декабря видели мужчин с большими сумками на лестнице многоуровневой парковки. Записи с камер наблюдения показали, что утром 29 декабря с парковки уехал черный Audi RS 6 с пассажирами в масках. Номерной знак автомобиля был ранее угнан в Ганновере. В полиции действия грабителей признали «очень профессиональными».