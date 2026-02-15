Multi от Минфин
українська
15 февраля 2026, 14:10

Золотой бум в Китае привел к жестким мерам в розничном сегменте

В пятницу, 13 февраля, несколько городских ведомств опубликовали совместное заявление с требованием прекратить «незаконную торговлю золотом». Под запрет попали приложения, предлагающие розничным инвесторам торговлю с плечом, онлайн-трансляции с агрессивной рекламой слитков, а также случаи, когда компании выдавали себя за членов Шанхайской биржи золота, пишет Bloomberg.

В пятницу, 13 февраля, несколько городских ведомств опубликовали совместное заявление с требованием прекратить «незаконную торговлю золотом».

Спрос покупателей растет

Ажиотажный спрос со стороны китайских покупателей — от частных инвесторов до крупных фондов, выходящих на сырьевой рынок, — подтолкнул цены на золото и серебро к историческим максимумам.

В конце месяца последовал резкий обвал, однако, по словам трейдеров, интерес розницы по-прежнему остается высоким.

Помимо рекордного притока средств в китайские золотые ETF и перегретого спроса на единственный в стране фонд, ориентированный на серебро, ключевая активность сосредоточилась в ювелирном районе Шуйбэй в Шэньчжэне — бывшей рыбацкой деревне, ставшей центром китайской торговли золотом.

Запрет на рекламу

Городские власти заявили, что будут запрещать рекламные формулировки вроде «цены на золото взлетят» или «заработай состояние на покупке золота». Также под запрет попали попытки выдавать сплавы за чистое золото или другие драгоценные металлы.

Розничный ажиотаж уже приводил к беспорядкам. В одном из случаев клиенты в Шэньчжэне, купившие золото через популярную онлайн-платформу Jie Wo Rui, устроили протесты и столкновения с полицией после того, как не смогли вернуть вложенные средства.

Jie Wo Rui была одной из сотен малых и средних инвестиционных площадок по всему Китаю, которые через соцсети привлекали инвесторов на «бычьем» рынке золота, обещая быструю прибыль. После протестов местные власти создали специальную рабочую группу для мониторинга деятельности платформы.

Серебро также оказалось в центре спекуляций. Дефицит предложения привел к тому, что ближайшие фьючерсы на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) торговались значительно выше дальних контрактов. Одновременно запасы на складах, связанных с фьючерсным рынком и Шанхайской биржей золота, упали до уровней более чем десятилетней давности.

На этом фоне SHFE изменила правила и запретила некоторым компаниям доводить фьючерсные контракты на серебро до физической поставки без специальной квоты на хеджирование. Мера направлена на то, чтобы остановить отток металла со складов биржи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
