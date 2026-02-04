«Золотая лихорадка» в Китае сменяется паникой: рекордный отток $1 млрд из ETF на фоне ценовых качелей

Вера китайских инвесторов в золото пошатнулась после резкого обвала котировок металла. Во вторник, 3 февраля, крупнейшие биржевые фонды (ETF) материкового Китая, обеспеченные золотом, зафиксировали крупнейший в истории однодневный отток капитала — суммарно около $1 млрд (6,8 млрд юаней). Об этом сообщает агентство Bloomberg 4 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Массовое бегство капитала

По данным аналитиков, четыре крупнейших китайских фонда — Huaan Yifu, Bosera, E Fund и Guotai — теряют средства второй день подряд. Ситуация выглядит особенно контрастной на фоне прошлой недели, когда эти же фонды фиксировали рекордные притоки инвестиций.

Причиной изменения настроений стал пятничный обвал цен на золото, который стал самым масштабным падением за один день с 2013 года. Рынок, разогретый спекулятивным спросом розничных инвесторов, геополитической напряженностью и сомнениями относительно независимости ФРС США, оказался перегретым.

Парадокс вторника: цены растут, инвесторы бегут

Интересно, что массовая распродажа паев ETF происходила даже на фоне восстановления рынка. Во вторник мировые цены на золото подскочили более чем на 6%, поскольку спекулянты начали выкупать проседания (buy the dip). Однако для многих китайских держателей активов страх дальнейшего падения оказался сильнее желания заработать на отскоке, что спровоцировало фиксацию убытков или прибыли и выход в кэш.