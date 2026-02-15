Правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию — Свириденко

Правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

Повышения не будет

«Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Когда люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение», — сказала Свириденко.

Она уточнила, что МВФ, над получением новой программы которого сейчас работает Украина, ожидает от правительства до конца июля 2026 разработки карты либерализации тарифов, которая должна заработать после отмены военного положения.

Напомним

Как писал «Минфин», 10 февраля народный депутат Андрей Павловский сообщил, что народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей.

До 30 апреля 2026 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт*ч. При этом ночной тариф и тариф при электроотоплении вдвое ниже.