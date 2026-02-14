Multi от Минфин
українська
МВФ отложил требования по НДС для ФОП, пошлинам на посылки и налогу на ОЛХ до весны (обновлено)

МВФ принял беспрецедентное решение — отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по НДС для ФОП, пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет РБК-Украина.

МВФ принял беспрецедентное решение — отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на $8,1 млрд.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Сейчас никаких prior actions для получения программы нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины», — сообщила она.

Отметим, что это первый случай в истории сотрудничества Украины с МВФ, когда была отменена необходимость выполнения prior actions и перевода этих условий в статус структурных маяков. Обычно происходило наоборот — маяки из-за их невыполнения переводились в статус prior actions.

По словам премьера, изменить условия для получения программы удалось в результате переговоров с МВФ — после визита в Киев главы Фонда Кристаллины Георгиевой. По договоренности с Фондом все четыре предпосылки должны быть выполнены после утверждения советом директоров МВФ новой программы.

Читайте также: Правительство отложило представление законопроекта о НДС для ФЛП

Что это значит для Украины

Отмена prior actions позволяет совету директоров фонда на принятие решения по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 миллиарда долларов.

Также новая программа позволяет ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026−2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд — предварительно 15 млрд для бюджета и 45 млрд на военные нужды, в 2027 году — 30 млрд (распределение 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на военные нужды).

«Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается», — отметила она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас в повестке дня — разработка финансовой стратегии.

«Министерства финансов и обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных нужд. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам, что позволит приступить к финансированию уже с апреля. Это особенно важно для обеспечения оборонных и критических бюджетных расходов», — сказала премьер.

Структурные маяки

Как отметила Свириденко, все налоговые и таможенные изменения, выведенные из категории prior actions, станут структурными маяками, которые предстоит выполнить для последующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФОП объединят в один крупный законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФОП достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом, он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Срок введения НДС для ФОП пока обсуждается с МВФ. По словам Свириденко, это может быть либо 2028, либо налог вступит в действие с момента вступления Украины в ЕС.

Новый Beautiful Tax Bill предстоит принять уже в марте. Но пока, по словам премьер-министра, голосов в Раде для этого нет в нужном количестве.

«Наши партнеры ожидают, что в марте мы примет эти изменения в первом чтении и в целом. Но мы честно говорим: ситуация с голосами в парламенте сложная. Мы провели значительное количество встреч с фракциями, работаем в координационных форматах», — отметила Свириденко.

Она отметила, что на фоне вызовов безопасности и нагрузки на общество любые налоговые изменения воспринимаются очень чувствительно и налоговые изменения — это не только вопрос правительства, но и «общая ответственность парламента и всех ветвей власти перед обществом»

Почему МВФ смягчил условия

По словам Свириденко, МВФ согласился смягчить условия получения новой программы из-за существенных изменений ситуации в Украине в результате обстрелов энергетики.

Источник: Минфин
