МВФ отложил требования по НДС для ФОП, пошлинам на посылки и налогу на ОЛХ до весны (обновлено)

МВФ принял беспрецедентное решение — отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по НДС для ФОП, пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет РБК-Украина.

Что известно

«Сейчас никаких prior actions для получения программы нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины», — сообщила она.

Отметим, что это первый случай в истории сотрудничества Украины с МВФ, когда была отменена необходимость выполнения prior actions и перевода этих условий в статус структурных маяков. Обычно происходило наоборот — маяки из-за их невыполнения переводились в статус prior actions.

По словам премьера, изменить условия для получения программы удалось в результате переговоров с МВФ — после визита в Киев главы Фонда Кристаллины Георгиевой. По договоренности с Фондом все четыре предпосылки должны быть выполнены после утверждения советом директоров МВФ новой программы.

Что это значит для Украины

Отмена prior actions позволяет совету директоров фонда на принятие решения по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 миллиарда долларов.

Также новая программа позволяет ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026−2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд — предварительно 15 млрд для бюджета и 45 млрд на военные нужды, в 2027 году — 30 млрд (распределение 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на военные нужды).

«Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается», — отметила она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас в повестке дня — разработка финансовой стратегии.

«Министерства финансов и обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных нужд. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам, что позволит приступить к финансированию уже с апреля. Это особенно важно для обеспечения оборонных и критических бюджетных расходов», — сказала премьер.

Структурные маяки

Как отметила Свириденко, все налоговые и таможенные изменения, выведенные из категории prior actions, станут структурными маяками, которые предстоит выполнить для последующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФОП объединят в один крупный законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФОП достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом, он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Срок введения НДС для ФОП пока обсуждается с МВФ. По словам Свириденко, это может быть либо 2028, либо налог вступит в действие с момента вступления Украины в ЕС.

Новый Beautiful Tax Bill предстоит принять уже в марте. Но пока, по словам премьер-министра, голосов в Раде для этого нет в нужном количестве.

«Наши партнеры ожидают, что в марте мы примет эти изменения в первом чтении и в целом. Но мы честно говорим: ситуация с голосами в парламенте сложная. Мы провели значительное количество встреч с фракциями, работаем в координационных форматах», — отметила Свириденко.

Она отметила, что на фоне вызовов безопасности и нагрузки на общество любые налоговые изменения воспринимаются очень чувствительно и налоговые изменения — это не только вопрос правительства, но и «общая ответственность парламента и всех ветвей власти перед обществом»

Почему МВФ смягчил условия

По словам Свириденко, МВФ согласился смягчить условия получения новой программы из-за существенных изменений ситуации в Украине в результате обстрелов энергетики.