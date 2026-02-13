Правительство отложило представление законопроекта о НДС для ФЛП

Кабинет министров Украины принял решение не вносить в Верховную Раду законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с годовым оборотом более 1 миллиона гривен, в течение февраля текущего года. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время выступления в парламенте.

Официальная позиция правительства

Заявление прозвучало во время традиционного «Часа вопросов к правительству». Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк обратился к главе Кабмина с вопросом о конкретных сроках регистрации этой резонансной налоговой инициативы.

В ответ Юлия Свириденко заверила, что в ближайшее время документ не появится в законодательном поле.

«В феврале правительство не будет подавать законопроект о регистрации предпринимателями НДС», — подчеркнула премьер-министр.

Суть спорной инициативы

Дискуссия вокруг этого вопроса продолжается с конца прошлого года. 18 декабря 2025 года Министерство финансов обнародовало для публичного обсуждения проект закона, который предлагает коренные изменения для упрощенной системы налогообложения. Согласно документу, ФЛП 1−3 групп должны автоматически становиться плательщиками НДС, если их объем налогооблагаемых операций превысит 1 миллион гривен в год.

Эта норма рассматривается как одно из предварительных условий (prior actions) для получения финансирования в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). По предварительному плану Минфина, новые требования для предпринимателей 2-й и 3-й групп должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Волна критики со стороны бизнеса и экспертов

Инициатива финансового блока правительства вызвала острую реакцию предпринимательской среды. Представители бизнеса предупреждают о негативных последствиях такого решения:

существенное увеличение административной нагрузки и отчетности;

необходимость найма профессиональных бухгалтеров;

риски штрафных санкций и возникновения кассовых разрывов (временной нехватки средств на счетах).

Предприниматели утверждают, что эти расходы в конечном итоге будут заложены в конечную цену товаров и услуг для потребителей. Активное сопротивление подтверждается и тем, что электронная петиция на сайте Кабмина с требованием отозвать законопроект быстро собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

К дискуссии присоединились и аналитические центры. В середине января эксперты направили открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, профильным министрам и главам парламентских комитетов. Главное требование аналитиков — пересмотреть жесткие нормы законопроекта и повысить порог для обязательной регистрации плательщиком НДС с 1 миллиона до 6 миллионов гривен.