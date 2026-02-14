Обязателеный технический контроль: в МВД напомнили, кому нужно пройти

Безопасность на дорогах зависит не только от водительских навыков, но и от технического состояния транспортного средства. Обязательный технический контроль является ключевой процедурой, позволяющей своевременно выявить неисправности, которые могут стать причиной ДТП или угрожать безопасности других участников движения. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Кому и когда нужно проходить ОТК

ОТК подлежат такие транспортные средства, участвующие в дорожном движении:

грузовые автомобили независимо от формы собственности и прицепа, полуприцепа к ним;

автобусы;

такси и легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли;

транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

В то же время, легковые автомобили, не используемые для коммерческих перевозок, мотоциклы, мопеды и подобные транспортные средства не подлежат ОТК.

Почему это важно

Обязательный технический контроль не формальность, а безусловное требование законодательства.

Если транспортное средство, подлежащее ОТК, не имеет действующего протокола техконтроля, это может стать основанием для:

составление сотрудником Патрульной полиции и/или должностным лицом Укртрансбезопасности протокола о нарушении правил дорожного движения;

наложение соответствующих административных штрафов, предусмотренных действующим законодательством;

временного ограничения участия транспортного средства в дорожном движении

Что такое обязательный технический контроль

Обязательный технический контроль — это процесс проверки технического состояния основных систем транспортного средства, в том числе тормозного и рулевого управления, световых приборов, шин и колес, светопропускания стекла и других элементов непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

По результатам проверки выдается протокол обязательного технического контроля транспортного средства, в котором указывается дата и сроки последующего прохождения ОТК.

