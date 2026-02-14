Безопасность на дорогах зависит не только от водительских навыков, но и от технического состояния транспортного средства. Обязательный технический контроль является ключевой процедурой, позволяющей своевременно выявить неисправности, которые могут стать причиной ДТП или угрожать безопасности других участников движения. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Обязателеный технический контроль: в МВД напомнили, кому нужно пройти
Кому и когда нужно проходить ОТК
ОТК подлежат такие транспортные средства, участвующие в дорожном движении:
- грузовые автомобили независимо от формы собственности и прицепа, полуприцепа к ним;
- автобусы;
- такси и легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли;
- транспортные средства, перевозящие опасные грузы.
В то же время, легковые автомобили, не используемые для коммерческих перевозок, мотоциклы, мопеды и подобные транспортные средства не подлежат ОТК.
Почему это важно
Обязательный технический контроль не формальность, а безусловное требование законодательства.
Если транспортное средство, подлежащее ОТК, не имеет действующего протокола техконтроля, это может стать основанием для:
- составление сотрудником Патрульной полиции и/или должностным лицом Укртрансбезопасности протокола о нарушении правил дорожного движения;
- наложение соответствующих административных штрафов, предусмотренных действующим законодательством;
- временного ограничения участия транспортного средства в дорожном движении
Что такое обязательный технический контроль
Обязательный технический контроль — это процесс проверки технического состояния основных систем транспортного средства, в том числе тормозного и рулевого управления, световых приборов, шин и колес, светопропускания стекла и других элементов непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.
По результатам проверки выдается протокол обязательного технического контроля транспортного средства, в котором указывается дата и сроки последующего прохождения ОТК.
