українська
Сменить язык на українська

14 февраля 2026, 9:17 Читати українською

Обязателеный технический контроль: в МВД напомнили, кому нужно пройти

Безопасность на дорогах зависит не только от водительских навыков, но и от технического состояния транспортного средства. Обязательный технический контроль является ключевой процедурой, позволяющей своевременно выявить неисправности, которые могут стать причиной ДТП или угрожать безопасности других участников движения. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Безопасность на дорогах зависит не только от водительских навыков, но и от технического состояния транспортного средства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому и когда нужно проходить ОТК

ОТК подлежат такие транспортные средства, участвующие в дорожном движении:

  • грузовые автомобили независимо от формы собственности и прицепа, полуприцепа к ним;
  • автобусы;
  • такси и легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли;
  • транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

В то же время, легковые автомобили, не используемые для коммерческих перевозок, мотоциклы, мопеды и подобные транспортные средства не подлежат ОТК.

Читайте также: В Украине хотят ввести техконтроль автомобилей прямо на дорогах: детали

Почему это важно

Обязательный технический контроль не формальность, а безусловное требование законодательства.

Если транспортное средство, подлежащее ОТК, не имеет действующего протокола техконтроля, это может стать основанием для:

  • составление сотрудником Патрульной полиции и/или должностным лицом Укртрансбезопасности протокола о нарушении правил дорожного движения;
  • наложение соответствующих административных штрафов, предусмотренных действующим законодательством;
  • временного ограничения участия транспортного средства в дорожном движении

Что такое обязательный технический контроль

Обязательный технический контроль — это процесс проверки технического состояния основных систем транспортного средства, в том числе тормозного и рулевого управления, световых приборов, шин и колес, светопропускания стекла и других элементов непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

По результатам проверки выдается протокол обязательного технического контроля транспортного средства, в котором указывается дата и сроки последующего прохождения ОТК.

Напомним

  • Ранее «Минфин» писал, что в Украине обсуждается новый формат контроля автомобилей, который может изменить привычные правила для водителей и усилить внимание к техническому состоянию транспорта прямо во время движения.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
