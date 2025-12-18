Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 17:21

В Украине хотят ввести техконтроль автомобилей прямо на дорогах: детали

В Украине обсуждается новый формат контроля автомобилей, который может изменить привычные правила для водителей и усилить внимание к техническому состоянию транспорта прямо во время движения. Об этом пишет visitukraine.today.

В Украине обсуждается новый формат контроля автомобилей, который может изменить привычные правила для водителей и усилить внимание к техническому состоянию транспорта прямо во время движения.

Почему идея вызывает критику

Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов считает, что проверять техническое состояние авто прямо на дороге — ошибочный подход.

По его словам, качественно измерить большинство показателей в полевых условиях невозможно, а сами проверки могут превратиться в формальность.

Эксперт отмечает, что особенно проблематично контролировать экологические параметры. При низких температурах корректные измерения выбросов фактически невозможны, поскольку не существует приборов, способных обеспечить точные результаты в таких условиях. Это означает, что водители могут штрафоваться на основании сомнительных данных.

По мнению Игнатова, техосмотр должен контролироваться не из-за остановок автомобилей, а с помощью цифровых инструментов. В качестве примера он приводит проверку автогражданки: полиция уже получает информацию по номерным знакам через электронные базы, а камеры автоматической фиксации обнаруживают автомобили без страховки без участия инспектора на дороге.

Аналогичный подход, по его словам, можно применять и к техконтролю без прямого контакта с водителем и без субъективных решений.

Что нужно знать о техосмотре?

Обязательный технический контроль — это проверка состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Его основная цель — убедиться, что автомобиль отвечает установленным нормам безопасности и экологическим требованиям.

Важно помнить, что сервисные центры МВД не проводят техосмотр. Они только ведут реестр компаний, имеющих право выполнять обязательный технический контроль.

Во время процедуры специалисты проверяют:

  • работу тормозной системы и рулевого управления;
  • состояние фар и световых устройств;
  • износ шин, колес и стекла;
  • уровень светопропускания стекла;
  • исправность газобаллонного оборудования (если есть);
  • уровень токсичности или дымности выхлопных газов

Кроме того, оценивается общее техническое состояние авто — от целостности кузова до крепления номерных знаков, исправности звукового сигнала и других элементов, влияющих на безопасность движения.

Комментарии - 1

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 декабря 2025, 18:25
Назад в 90-ті
