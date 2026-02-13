Кремль хочет вернуться к долларовой системе

Российское руководство разработало предложение о масштабном экономическом партнерстве с администрацией Дональда Трампа, которое включает неожиданное возвращение РФ к расчетам в американской валюте. Внутренний документ Кремля, с которым ознакомились журналисты, определяет семь точек соприкосновения, где интересы Москвы и Вашингтона могут сойтись после завершения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg 13 февраля.

Семь шагов навстречу Вашингтону

Согласно меморандуму, который циркулирует среди высших российских чиновников, Кремль готов предложить США сотрудничество в сферах, которые традиционно были объектом жестких санкций. Документ детализирует следующие предложения:

Возвращение доллара: Восстановление системы расчетов в долларах США, в частности для энергетических сделок.

Энергетический альянс: Совместные инвестиции в добычу природного газа, нефти на шельфе и трудноизвлекаемых запасов. Это также предполагает возможность для американских компаний компенсировать свои предыдущие убытки в РФ.

Авиация: Долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием США.

Сырье: Сотрудничество в добыче критически важных металлов: лития, меди, никеля и платины.

Ядерная энергетика и ИИ: Совместные проекты в атомной сфере, в частности для обеспечения энергией центров обработки данных искусственного интеллекта.

Рынок сбыта: Льготные условия для возвращения американских брендов к российским потребителям.

Анти-зеленая коалиция: Совместное продвижение ископаемого топлива в противовес «климатической идеологии» и зеленым технологиям, в которых доминируют Китай и Европа.

Конец эпохи «дедолларизации»?

Наиболее впечатляющим пунктом является предложение отказаться от курса на «дедолларизацию», который Владимир Путин продвигал годами, пытаясь снизить зависимость от западной финансовой системы и сблизиться с Китаем.

Авторы документа утверждают, что возвращение к доллару позволит России стабилизировать платежный баланс, а США — укрепить статус своей валюты как мирового резервного средства и выровнять энергетические затраты в конкуренции с Китаем.

Скепсис Запада

Западные чиновники, знакомые с документом, считают эти предложения попыткой вбить клин между США и их европейскими союзниками, играя на разногласиях в климатической политике. В то же время эксперты сомневаются, что Путин реально готов пойти против интересов Пекина, ведь Китай остается главным спонсором российской экономики в условиях изоляции.