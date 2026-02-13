Multi от Минфин
українська
13 февраля 2026, 8:00 Читати українською

Кремль хочет вернуться к долларовой системе

Российское руководство разработало предложение о масштабном экономическом партнерстве с администрацией Дональда Трампа, которое включает неожиданное возвращение РФ к расчетам в американской валюте. Внутренний документ Кремля, с которым ознакомились журналисты, определяет семь точек соприкосновения, где интересы Москвы и Вашингтона могут сойтись после завершения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg 13 февраля.

Российское руководство разработало предложение о масштабном экономическом партнерстве с администрацией Дональда Трампа, которое включает неожиданное возвращение РФ к расчетам в американской валюте.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Семь шагов навстречу Вашингтону

Согласно меморандуму, который циркулирует среди высших российских чиновников, Кремль готов предложить США сотрудничество в сферах, которые традиционно были объектом жестких санкций. Документ детализирует следующие предложения:

  • Возвращение доллара: Восстановление системы расчетов в долларах США, в частности для энергетических сделок.
  • Энергетический альянс: Совместные инвестиции в добычу природного газа, нефти на шельфе и трудноизвлекаемых запасов. Это также предполагает возможность для американских компаний компенсировать свои предыдущие убытки в РФ.
  • Авиация: Долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с участием США.
  • Сырье: Сотрудничество в добыче критически важных металлов: лития, меди, никеля и платины.
  • Ядерная энергетика и ИИ: Совместные проекты в атомной сфере, в частности для обеспечения энергией центров обработки данных искусственного интеллекта.
  • Рынок сбыта: Льготные условия для возвращения американских брендов к российским потребителям.
  • Анти-зеленая коалиция: Совместное продвижение ископаемого топлива в противовес «климатической идеологии» и зеленым технологиям, в которых доминируют Китай и Европа.

Конец эпохи «дедолларизации»?

Наиболее впечатляющим пунктом является предложение отказаться от курса на «дедолларизацию», который Владимир Путин продвигал годами, пытаясь снизить зависимость от западной финансовой системы и сблизиться с Китаем.

Авторы документа утверждают, что возвращение к доллару позволит России стабилизировать платежный баланс, а США — укрепить статус своей валюты как мирового резервного средства и выровнять энергетические затраты в конкуренции с Китаем.

Скепсис Запада

Западные чиновники, знакомые с документом, считают эти предложения попыткой вбить клин между США и их европейскими союзниками, играя на разногласиях в климатической политике. В то же время эксперты сомневаются, что Путин реально готов пойти против интересов Пекина, ведь Китай остается главным спонсором российской экономики в условиях изоляции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
13 февраля 2026, 9:12
#
@Анти-зелена коаліція: Спільне просування викопного палива на противагу «кліматичній ідеології» та зеленим технологіям, у яких домінують Китай та Європа.

Знищувати навколишнє середовище де ти живеш, заради папіру (грошей) котрі ти можеш надрукувати в будь-якій кількості, «геніально», в черговий раз кацапстан доводить свій ****
+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
13 февраля 2026, 9:14
#
@Найбільш вражаючим пунктом є пропозиція відмовитися від курсу на «дедоларизацію», який Володимир Путін просував роками, намагаючись знизити залежність від західної фінансової системи та зблизитися з Китаєм.

Очевидно, що сенс в цьому лише один) за рахунок амерів підлатати діри в економіці мордору, щоб потім другою хвилею захопити повністю/віджати якомога більше території України
+
0
neverice
neverice
13 февраля 2026, 10:27
#
Цікаві окреслились «союзи по цінностям» — США + росія та ЄС + Китай. І що цікаво, цінності тут виходять далеко за рамки «кліматичної ідеології». Благо, поки що це умовне бачення росії, яке вона намагається продати США. А от чи продасть — це все ще питання.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
