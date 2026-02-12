Почему фиатные валюты неизбежно проигрывают золоту и как защитить свой капитал

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Такеру Карлсону предупредил о рисках текущей денежной системы и поставил под сомнение надежность доллара. Что он советует инвесторам, стремящимся защитить капитал в условиях глобального обесценивания валют, рассказывает Oninvest.

Механика «сползания»: почему система перестает работать

Далио уверен: мы находимся в моменте, когда привычные финансовые механизмы перестают работать. По его мнению, этот процесс не всегда выглядит как мгновенный обвал — чаще это постепенное «сползание», масштаб которого люди осознают лишь спустя время. Суть проблемы Далио видит в критическом дисбалансе спроса и предложения на рынке госдолга: когда правительство тратит больше, чем зарабатывает, а покупателей на его облигации не хватает, центральный банк вынужден печатать деньги, чтобы удержать низкие ставки.

«В итоге центробанк выкупает этот долг и становится владельцем гособлигаций. Он начинает терять деньги, потому что держит эти бумаги в то время, как рыночные ставки по ним растут. Властям приходится создавать еще больше денег и долгов, чтобы удерживать ставку на низком уровне, и в результате они теряют все больше и больше денег», — объясняет Далио. Такая динамика, по его словам, неизбежно меняет потоки капитала и заставляет инвесторов искать убежище в активах, которые нельзя обесценить печатанием.

Вот что он советует инвесторам:

Золото

Далио делает ставку на золото: оно не является чьим-то обязательством и не зависит от чужой платежеспособности. Пока инвесторы фактически держат в руках долговые расписки правительств, обладатель металла защищен от риска чужого дефолта.

При этом он признает: многие игнорируют металл, потому что за десятилетия спокойствия привыкли измерять богатство исключительно в долларах. Они считают валюту надежным мерилом ценности и просто не верят, что бумажные деньги могут обесцениться.

«Люди смотрят на это через призму доллара и видят, как золото растет. Но можно посмотреть на мир через призму золота и увидеть, как падают деньги. Все, что я хочу сказать: из-за их опыта людям кажется, что обесценивание валюты невозможно. Но это как Зубная фея или Санта-Клаус — вы верите в эти вещи, а потом осознаете реальность — и именно поэтому случаются неожиданности» Для Далио золото — это прежде всего вторая по значимости форма мировых денег, статус которой подтверждают резервы центробанков. Именно оно становится реальной мерой стоимости, когда привычные бумажные системы перестают работать.

Цифровые валюты

Далио призывает не искать спасения в цифровых валютах центральных банков (CBDC). Он считает их внедрение неизбежным, но не верит, что они решат проблему обесценивания денег. По мнению инвестора, цифровые валюты центробанков будут напоминать фонды денежного рынка без процентов, что делает их неэффективными для сбережения капитала. Но главным же следствием перехода на «цифру» Далио называет превращение валюты в инструмент абсолютной власти государства над транзакциями населения.

«Приватности не будет, и это очень эффективный механизм контроля со стороны государства. Все транзакции, совершенные в цифровых валютах, будут известны. И государства получат огромную власть, например, они смогут так взимать налоги. Они смогут забирать ваши деньги, они смогут устанавливать валютный контроль» В такой системе, по словам инвестора, риск полной блокировки активов становится реальностью для любого, кто окажется в политической опале или под санкциями. «В силу этих причин и потому что сейчас доля цифровых валют центральных банков ничтожна, я не думаю, что они разовьются до таких масштабов, чтобы стать чем-то по-настоящему эпохальным. Это не значит, что это направление не будет расти, но я не считаю, что это станет чем-то грандиозным», — уверен Далио.

Юань

Тот же скепсис Далио транслирует и в отношении юаня как альтернативы доллару. Несмотря на лидерство Китая в мировой торговле, Далио скептически оценивает шансы юаня стать полноценной резервной валютой. Он разделяет функции валюты на средство обмена и средство сохранения стоимости. Если в роли платежного инструмента юань будет укрепляться, то в качестве актива для сбережения он проигрывает из-за отсутствия защиты частного капитала.

«Кто доверит Китаю свои богатства при их валютном контроле? У Китая за плечами история мер против частного капитала. Это не лучшая репутация в стиле „я защищу ваше состояние“… Вы не можете полноценно владеть землей или недвижимостью. Им будет очень трудно „продать“ миру функцию сохранения стоимости» Финансовая стратегия выживания от Рэя Далио

В условиях нарастающей экономической нестабильности Рэй Далио рекомендует частным инвесторам сместить фокус с глобальных прогнозов на конкретные шаги по защите капитала и личной безопасности.

Центральное место в его подходе занимает принцип «золотого баланса», где металл служит не средством заработка, а страховкой от просадки всех остальных активов.

«Оптимальная доля для частного инвестора, в зависимости от состава его активов, может составлять от 5 до 15% портфеля. Когда дела у традиционных денег плохи, золото чувствует себя хорошо» Но Далио считает, что финансовая диверсификация — лишь первый уровень защиты. В периоды глобальных потрясений долгосрочная устойчивость зависит от соблюдения базовых, на его взгляд, принципов.