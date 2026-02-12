Пенсия после фронта: о чем нужно знать мобилизованным

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2026, 13:11 Читати українською

Пенсия после фронта: о чем нужно знать мобилизованным

Война изменила жизнь миллионов украинцев. Для сотен тысяч мужчин и женщин она стала не только испытанием, но и новым этапом трудового пути — в военной форме, под обстрелами, с риском для жизни. И вполне логично, что после службы возникает вопрос: какой будет пенсия Защитника и дает ли государство право уйти на нее раньше. Об этом в своей колонке для Главком пишет Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Война изменила жизнь миллионов украинцев.

Досрочный выход на пенсию — не гарантия достойного размера выплат

В Украине такие гарантии существуют. Но, как и всегда, за ними стоят нюансы, о которых важно знать.

Мобилизованные военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях и имеют статус участника боевых действий (УБД), имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту. Общее правило таково: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, при условии наличия необходимого страхового стажа: для мужчин — не менее 25 лет; для женщин — не менее 20 лет.

К страховому стажу засчитывается и период военной службы, в частности службы по мобилизации и участия в боевых действиях. Это важная льгота, ведь она признает: война — это не «перерыв» в жизни, а полноценная и сверхтяжелая форма служения государству.

Несмотря на право на досрочный выход, размер пенсии определяется по общим правилам. Он зависит от общей продолжительности страхового стажа; заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы в течение всей трудовой жизни. И здесь стоит быть честными: чем меньше стаж и ниже официальные доходы — тем меньше будет пенсия, даже если человек имеет боевой опыт и государственные награды.

Досрочный выход на пенсию — это возможность, но не гарантия достойного размера выплат.

Государственные компенсации сейчас

Государство пытается частично компенсировать эту разницу через систему доплат. Для участников боевых действий устанавливается повышение к пенсии как УБД (25% от прожиточного минимума, который составляет 648,75 грн); предоставляются ежемесячные доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством; гарантируется минимальный уровень пенсионных выплат, ниже которого пенсия не может назначаться. Общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума (5449,5 грн), а также дополнительно выплачивается целевая помощь 40 грн.

Если Защитник или Защитница награждены орденами, имеют почетные звания — им может быть назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде дополнительной ежемесячной выплаты к основной пенсии. Ее размер зависит от вида награды, но она не заменяет пенсию, а лишь дополняет ее.

Важное предостережение: льгота — не всегда выгода. Право выйти на пенсию раньше — это безусловный плюс. Но у него есть и обратная сторона. Снижение пенсионного возраста, требований к страховому стажу означает, что человек меньше лет платил взносы и, как следствие, размер пенсии может быть низким, даже с учетом доплат. Поэтому для многих ветеранов актуальным остается вопрос: выходить ли на пенсию сразу или продолжить работать, чтобы «нарастить» стаж и повысить будущие выплаты.

В большинстве европейских государств ветераны пользуются надбавками к общей пенсии, имеют льготный учет службы в страховом стаже, получают социальные и медицинские гарантии, но не всегда право на раннюю пенсию. То есть мировая практика показывает: акцент делается не только на возрасте, но и на качестве жизни после службы.

Сможет ли пенсионная реформа защитить наших защитников?

Пенсионные гарантии для мобилизованных Защитников и Защитниц — это важный элемент социального контракта между государством и теми, кто его защищает. Но настоящая справедливость — не только в праве уйти на пенсию раньше, а в том, чтобы ветеран не оказался за чертой бедности; имел возможность работать, лечиться, восстанавливаться; не был вынужден выбирать между здоровьем и достойным доходом.

В ближайшее время министр социальной политики Денис Улютин представит детали пенсионной реформы. И именно сейчас — ключевой момент, когда государство должно честно ответить себе на вопрос: каким будет пенсионное будущее тех, кто защищал его с оружием в руках.

Для мобилизованных Защитников и Защитниц пенсионная система не может оставаться «общей для всех». Она должна учитывать боевой опыт и продолжительность службы, потерю здоровья.

Право на досрочную пенсию — важная гарантия. Но без справедливых коэффициентов, без дополнительного зачисления боевых лет, без повышенных стандартов выплат оно рискует превратиться лишь в право получать минимум раньше.

Пенсионная реформа должна стать не арифметикой бюджета, а актом социальной справедливости. И если государство хочет, чтобы Защитники возвращались к мирной жизни с чувством достоинства, то их боевой путь должен иметь реальный вес и в пенсионном обеспечении. Потому что страна, которая помнит своих Защитников и Защитниц после войны, имеет гораздо больше шансов выстоять — и добиться для себя устойчивого мира.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+23
korvin29
korvin29
12 февраля 2026, 13:30
#
Без помощи от ЕС про пенсию можно забыть. И забыть всем.
+
0
yarg
yarg
12 февраля 2026, 14:47
#
Закон «Про конфіскацію майна ухилянтів» дасть необхідний ресурс. Одних квартир-пара сотень тисяч…
+
0
korvin29
korvin29
12 февраля 2026, 15:01
#
А кто эти квартиры покупать будет? Кому нужны квартиры в странах, где право собственности не гарантируется? Квартиры, даже конфискованые, содержать нужно, отапливать. И не забываем про международные суды, после которых, государство Украина будет обязано выплачивать компенсации.
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
12 февраля 2026, 14:12
#
@чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років, жінки — з 50 років

Що це за сексизм? Жінки ж самі вічно кричать, що вони сильні, незалежні, потужні і взагалі все самі можуть, що це за подачки, наче жінки стали меншовартісні якісь…ну, а до чоловіків понятно, завжди ставлення як до другосортного біосміття, не дивно що за таких умов виходу на пенсію, в середньому в усьому світі чоловіки живуть на 10−15 років менше за жінок.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами