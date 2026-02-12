Пенсия после фронта: о чем нужно знать мобилизованным

Война изменила жизнь миллионов украинцев. Для сотен тысяч мужчин и женщин она стала не только испытанием, но и новым этапом трудового пути — в военной форме, под обстрелами, с риском для жизни. И вполне логично, что после службы возникает вопрос: какой будет пенсия Защитника и дает ли государство право уйти на нее раньше. Об этом в своей колонке для Главком пишет Даниил Гетманцев , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Досрочный выход на пенсию — не гарантия достойного размера выплат

В Украине такие гарантии существуют. Но, как и всегда, за ними стоят нюансы, о которых важно знать.

Мобилизованные военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях и имеют статус участника боевых действий (УБД), имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту. Общее правило таково: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, при условии наличия необходимого страхового стажа: для мужчин — не менее 25 лет; для женщин — не менее 20 лет.

К страховому стажу засчитывается и период военной службы, в частности службы по мобилизации и участия в боевых действиях. Это важная льгота, ведь она признает: война — это не «перерыв» в жизни, а полноценная и сверхтяжелая форма служения государству.

Несмотря на право на досрочный выход, размер пенсии определяется по общим правилам. Он зависит от общей продолжительности страхового стажа; заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы в течение всей трудовой жизни. И здесь стоит быть честными: чем меньше стаж и ниже официальные доходы — тем меньше будет пенсия, даже если человек имеет боевой опыт и государственные награды.

Досрочный выход на пенсию — это возможность, но не гарантия достойного размера выплат.

Государственные компенсации сейчас

Государство пытается частично компенсировать эту разницу через систему доплат. Для участников боевых действий устанавливается повышение к пенсии как УБД (25% от прожиточного минимума, который составляет 648,75 грн); предоставляются ежемесячные доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством; гарантируется минимальный уровень пенсионных выплат, ниже которого пенсия не может назначаться. Общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума (5449,5 грн), а также дополнительно выплачивается целевая помощь 40 грн.

Если Защитник или Защитница награждены орденами, имеют почетные звания — им может быть назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде дополнительной ежемесячной выплаты к основной пенсии. Ее размер зависит от вида награды, но она не заменяет пенсию, а лишь дополняет ее.

Важное предостережение: льгота — не всегда выгода. Право выйти на пенсию раньше — это безусловный плюс. Но у него есть и обратная сторона. Снижение пенсионного возраста, требований к страховому стажу означает, что человек меньше лет платил взносы и, как следствие, размер пенсии может быть низким, даже с учетом доплат. Поэтому для многих ветеранов актуальным остается вопрос: выходить ли на пенсию сразу или продолжить работать, чтобы «нарастить» стаж и повысить будущие выплаты.

В большинстве европейских государств ветераны пользуются надбавками к общей пенсии, имеют льготный учет службы в страховом стаже, получают социальные и медицинские гарантии, но не всегда право на раннюю пенсию. То есть мировая практика показывает: акцент делается не только на возрасте, но и на качестве жизни после службы.

Сможет ли пенсионная реформа защитить наших защитников?

Пенсионные гарантии для мобилизованных Защитников и Защитниц — это важный элемент социального контракта между государством и теми, кто его защищает. Но настоящая справедливость — не только в праве уйти на пенсию раньше, а в том, чтобы ветеран не оказался за чертой бедности; имел возможность работать, лечиться, восстанавливаться; не был вынужден выбирать между здоровьем и достойным доходом.

В ближайшее время министр социальной политики Денис Улютин представит детали пенсионной реформы. И именно сейчас — ключевой момент, когда государство должно честно ответить себе на вопрос: каким будет пенсионное будущее тех, кто защищал его с оружием в руках.

Для мобилизованных Защитников и Защитниц пенсионная система не может оставаться «общей для всех». Она должна учитывать боевой опыт и продолжительность службы, потерю здоровья.

Право на досрочную пенсию — важная гарантия. Но без справедливых коэффициентов, без дополнительного зачисления боевых лет, без повышенных стандартов выплат оно рискует превратиться лишь в право получать минимум раньше.

Пенсионная реформа должна стать не арифметикой бюджета, а актом социальной справедливости. И если государство хочет, чтобы Защитники возвращались к мирной жизни с чувством достоинства, то их боевой путь должен иметь реальный вес и в пенсионном обеспечении. Потому что страна, которая помнит своих Защитников и Защитниц после войны, имеет гораздо больше шансов выстоять — и добиться для себя устойчивого мира.