українська
12 февраля 2026, 11:20

Какие страны покупают и продают больше всего золота

Поскольку цены на золото выросли более чем на 230% с 2020 года, центральные банки мира начали одну из самых больших волн скупки золота в современной истории.

Поскольку цены на золото выросли более чем на 230% с 2020 года, центральные банки мира начали одну из самых больших волн скупки золота в современной истории.

Золото — стратегический резервный актив

Для многих стран слитки стали не просто хеджированием, а стратегическим резервным активом на фоне роста геополитической напряженности, волатильности валютных курсов и растущих усилий по диверсификации от доллара США.

Однако не все страны придерживались одинаковой схемы действий: некоторые агрессивно накапливали золото, в то время как другие сокращали его резервы.

Эта диаграмма ранжирует страны, осуществившие наибольшее чистое увеличение и наибольшее сокращение золотых резервов за последние пять лет. Данные предоставлены Всемирным золотым советом.

Китай и Восточная Европа лидируют в покупке золота

Итого 15 крупнейших покупателей добавили почти 2000 чистых тонн золота в свои резервы за этот период, что подчеркивает значительное изменение стратегии официального сектора.

Китай зафиксировал наибольшее увеличение золотых резервов за этот период, прибавив более 350 тонн. Этот шаг согласуется с давними стремлениями Пекина диверсифицировать резервы от доллара США и снизить влияние западных финансовых систем, усиливая роль золота как политически нейтрального якоря в рамках мировых резервов.

Польша вслед за Китаем в рейтинге увеличила свои запасы золота более чем на 300 тонн в рамках долгосрочных усилий по укреплению валютной безопасности.

Турция и Индия также вошли в число крупнейших покупателей. Обе страны сталкиваются с постоянным инфляционным давлением и волатильностью валют, что делает золото привлекательным средством хеджирования в рамках официальных резервов.

Развивающиеся рынки активизируют накопление

Кроме крупнейших покупателей, несколько развивающихся рынков сделали заметное увеличение объемов импорта. Бразилия прибавила более 100 тонн, в то время как увеличение объемов импорта Азербайджана произошло из-за его суверенного фонда благосостояния, Государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан.

Япония, Таиланд, Венгрия и Сингапур также увеличили свои резервы, что сигнализирует о более широком мировом интересе к золоту как стабилизирующему активу в периоды экономической неопределенности.

Читайте также: Золото вернулось к отметке $5000

Кто снизил запасы золота?

В то время как многие центральные банки накапливали запасы золота, меньшая группа уменьшила экспозицию, что подчеркнуло резко разные приоритеты резервов.

Наибольшее сокращение зафиксировано на Филиппинах, где запасы сократились более чем на 65 тонн. Казахстан и Шри-Ланка также испытали значительное снижение, часто отражающее давление на внутреннюю ликвидность или активное перебалансирование резервов в периоды экономической нестабильности.

Несколько европейских стран, включая Германию и Финляндию, продемонстрировали незначительное сокращение. Изменение в Швейцарии было минимальным, что подчеркивает в целом стабильный подход к управлению золотом по сравнению с более активными покупателями в других странах.

В совокупности эти данные показывают, как золото вновь утвердилось как краеугольный камень мировых резервов, даже несмотря на то, что страны выбирают разительные пути в подготовке к неопределенному будущему монетарному.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
