Совет Евросоюза одобрил запуск цифрового евро

Совет Европейского союза поддержал запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC), объяснив способностью цифрового евро повысить безопасность и устойчивость этого экономического и политического объединения 27 стран.

Существование CBDC

В совете ЕС считают, что цифровой евро будет существовать наряду с национальными валютами и международными частными платежными средствами, такими как банковские карты или сервисы, находящимися под управлением провайдеров.

CBDC сможет использоваться в том числе без подключения к интернету.

«Европейский парламент должен определить, является ли предложение Совета удовлетворительным, а также — как его можно преобразовать в законодательный акт или внести изменения», — объяснила дальнейшие действия глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Поставщики платежных услуг не могут взимать плату с клиентов за открытие/закрытие счетов, за транзакции в цифровых евро, за пополнение и снятие средств в CBDC с других депозитных счетов у того же поставщика, разъяснил Совет Е С .

Предусмотрены лимиты на хранение CBDC в кошельках пользователей, однако сами размеры лимитов должен будет установить ЕЦБ.

Лимиты будут пересматриваться не реже одного раза в два года, считают европейские чиновники. Ранее участник исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил, что цифровой евро не сможет заменить наличные деньги, но дополнит их как платежное средство.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.

Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.

Стимулировать инновации в финансовом секторе.

Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.