Инвестиции техногигантов в ИИ разочаровали инверсоров, они хотят увидеть прибыль

Акции крупных технологических гигантов резко упали в цене после объявления о планах потратить $660 млрд на развитие искусственного интеллекта. Как сообщает The Financial Times, инвесторы выразили беспокойство, что такие значительные капитальные вложения опережают потенциальную прибыль от внедрения этой технологии. «Минфин» публикует перевод статьи.

После публикации квартальных отчетов Amazon, Google и Microsoft, их совокупная рыночная стоимость снизилась на $900 млрд. Акционеры были недовольны масштабными планами компаний по инвестициям, которые превышали ВВП Израиля и затмевали значительный рост доходов облачных подразделений.

Вместе с Meta эти компании намерены выделить 60% от $410 млрд, потраченных в 2025 году, и 165% от $245 млрд, израсходованных в 2024 году, на создание центров обработки данных и специализированных чипов для обучения и запуска продвинутых моделей искусственного интеллекта.

Джим Тирни, глава фонда роста в США компании AllianceBernstein, отметил, что капитальные затраты этих компаний вызывают удивление. Даже 14-процентное увеличение совокупного годового дохода до $1,6 трлн не смогло развеять пессимистические настроения инвесторов.

Apple, не участвовавшая в гонке за капиталовложениями в искусственный интеллект, стала единственной крупной компанией Кремниевой долины, чьи акции выросли после публикации отчетности. Рост составил 7,5% благодаря рекордным продажам.

Акции Amazon обвалились на 11% после объявления о планах инвестировать $200 млрд в этом году, что на $50 млрд превышает ожидаемые расходы. Это превышает уже впечатляющие показатели Google и Microsoft.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси объяснил необходимость таких крупных инвестиций подготовкой к буму в области искусственного интеллекта, чипов, робототехники и спутниковой связи. В качестве доказательства эффективности вложений он привел рост выручки Amazon Web Services на 24%.

Акции Microsoft упали на 18% после публикации отчета, хотя выручка облачного подразделения выросла на 26% до $51,5 млрд. Однако этот рост оказался ниже ожиданий, и рынок отреагировал на 66-процентное увеличение квартальных расходов на центры обработки данных. Microsoft впервые раскрыла информацию о контрактах с OpenAI: 45% будущих облачных контрактов на сумму $625 млрд будут заключены с этим стартапом. Аналитики усомнились в зависимости Microsoft от одного клиента.

Анна Нуну, старший аналитик AllianceBernstein, назвала прибыль за квартал «шоком» из-за увеличения капитальных затрат. «Microsoft и Amazon должны доказать, что вложения оправдаются», — добавила она.

Рекордные доходы Google также не смогли успокоить инвесторов. В 2025 году выручка материнской компании Alphabet превысила $400 млрд, а прибыль составила $132 млрд. Однако планы удвоить капиталовложения до $185 млрд привели к падению акций.

Брент Тилл, аналитик Jefferies, отметил, что страх перед «пузырем» искусственного интеллекта снова усиливается. Инвесторы взяли паузу в отношении технологий, и высказывания компаний не оказывают значительного влияния на рынок.

Планы по расходам указывают на то, что реализация возможностей искусственного интеллекта потребует больше времени и денег. Дек Малларки, управляющий директор SLC Management, заявил, что увеличение капитальных затрат свидетельствует о том, что реализация стратегий в области искусственного интеллекта займет больше времени. Это плохая новость для инвесторов, ожидающих быстрого появления доходов от ИИ.

На прошлой неделе Meta сообщила о планах удвоить капитальные затраты до $135 млрд. Однако акции компании выросли на 10% после демонстрации эффективности искусственного интеллекта в повышении эффективности рекламы. С тех пор акции потеряли в цене из-за общего спада на рынке, который привел к падению индекса Nasdaq на 4% за последние пять дней.

Акции компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, упали из-за опасений, что новые инструменты на основе искусственного интеллекта от Anthropic и OpenAI подорвут их бизнес.

Рынок также был потрясен новостью о том, что сделка OpenAI с Nvidia по инвестициям и инфраструктуре на $100 млрд не состоялась. Акции Oracle, которая полагается на OpenAI в своем облачном бизнесе, упали на 18% за пять дней, несмотря на привлечение $25 млрд в долг и уверенность в способности OpenAI привлекать средства.

Apple стала лидером по прибыли, сообщив о рекордной квартальной выручке в $144 млрд благодаря росту продаж iPhone 17 в США и Китае. Капитальные затраты за последние три месяца сократились на 17% до $2,4 млрд, а за год — до $12 млрд.

В январе Apple заключила сделку с Google о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, включая голосового помощника Siri. Дэн Хатчесон, вице-президент TechInsights, отметил, что небольшие капиталовложения Apple являются дивидендами от сотрудничества с Google. Это позволяет Apple перейти от модели капиталовложений в ИИ к модели оплаты по факту использования, перекладывая большую часть расходов на базовую инфраструктуру на Google.

Компания Nvidia, самая дорогая публичная компания в мире, столкнулась с нестабильностью на рынке перед отчетностью о доходах в конце месяца. Инвесторы ожидают, что вера в искусственный интеллект приведет к сокращению капитальных затрат после более чем трех лет требований.

Дрю Диксон, основатель Albert Bridge Capital, отметил, что рынок перешел от ситуации, когда капиталовложения вызывали эйфорию, к ожиданиям быстрого роста доходов, что не имеет особого смысла.