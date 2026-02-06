«Пузырь» искусственного интеллекта: Нацбанк оценил риски для украинской экономики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2026, 19:45 Читати українською

«Пузырь» искусственного интеллекта: Нацбанк оценил риски для украинской экономики

Национальный банк Украины проанализировал сценарий возможного краха рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ) и его последствия для нашего государства. Регулятор пришел к выводу, что хотя прямой удар по финансовой системе и валютному рынку будет ограниченным, украинская экономика почувствует существенные «вторичные эффекты». Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк Украины проанализировал сценарий возможного краха рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ) и его последствия для нашего государства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три канала негативного воздействия

Регулятор выделил основные зоны риска, через которые глобальный кризис в IT-сфере может затронуть Украину:

  • Падение IT-экспорта. Украинская IT-отрасль тесно интегрирована в мировой рынок. Сокращение бюджетов западных технологических гигантов неизбежно приведет к уменьшению заказов для украинских разработчиков.
  • Сокращение денежных переводов. Экономические трудности за рубежом могут повлиять на доходы трудовых мигрантов, что приведет к сокращению объемов валютных переводов в Украину.
  • Проблемы с помощью. Глобальная финансовая нестабильность может осложнить предоставление международной поддержки, которая является критически важной для украинского бюджета.

Параллели с «кризисом доткомов» и аномальный рост

Беспокойство аналитиков вызывает диспропорция на фондовом рынке США. В период 2023—2025 годов стоимость акций семи крупнейших технологических компаний взлетела на 330%. Для сравнения, остальные компании из индекса S&P 500 (топ-500 компаний США) за это же время показали рост лишь на 50%.

Такой разрыв напоминает ситуацию конца 1990-х годов, известную как «пузырь доткомов», когда чрезмерные инвестиции в интернет-компании привели к биржевому краху. Впрочем, НБУ успокаивает: нынешняя ситуация отличается от прошлого. Современные техногиганты имеют устойчивые бизнес-модели и генерируют стабильные денежные потоки, не полагаясь только на хайп вокруг ИИ.

Мировые регуляторы, такие как МВФ, Федеральная резервная система США и Банк Англии, в настоящее время оценивают эти риски как умеренные.

Неожиданный позитив: фактор энергоносителей

Интересно, что вероятный крах ИИ-пузыря может иметь и положительный эффект для Украины. Разработка и поддержка искусственного интеллекта требуют колоссальных объемов электроэнергии. Если инвестиции в эту инфраструктуру резко сократятся, упадет и спрос на энергоресурсы.

Это, в свою очередь, приведет к снижению мировых цен на нефть и газ. Для Украины, которая является импортером энергоносителей, это будет означать улучшение торгового баланса (меньше валюты будет тратиться на закупки). В то же время это ударит по доходам России, ограничив ее экспортные поступления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами