«Пузырь» искусственного интеллекта: Нацбанк оценил риски для украинской экономики

Национальный банк Украины проанализировал сценарий возможного краха рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ) и его последствия для нашего государства. Регулятор пришел к выводу, что хотя прямой удар по финансовой системе и валютному рынку будет ограниченным, украинская экономика почувствует существенные «вторичные эффекты». Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ .

Три канала негативного воздействия

Регулятор выделил основные зоны риска, через которые глобальный кризис в IT-сфере может затронуть Украину:

Падение IT-экспорта. Украинская IT-отрасль тесно интегрирована в мировой рынок. Сокращение бюджетов западных технологических гигантов неизбежно приведет к уменьшению заказов для украинских разработчиков.

Сокращение денежных переводов. Экономические трудности за рубежом могут повлиять на доходы трудовых мигрантов, что приведет к сокращению объемов валютных переводов в Украину.

Проблемы с помощью. Глобальная финансовая нестабильность может осложнить предоставление международной поддержки, которая является критически важной для украинского бюджета.

Параллели с «кризисом доткомов» и аномальный рост

Беспокойство аналитиков вызывает диспропорция на фондовом рынке США. В период 2023—2025 годов стоимость акций семи крупнейших технологических компаний взлетела на 330%. Для сравнения, остальные компании из индекса S&P 500 (топ-500 компаний США) за это же время показали рост лишь на 50%.

Такой разрыв напоминает ситуацию конца 1990-х годов, известную как «пузырь доткомов», когда чрезмерные инвестиции в интернет-компании привели к биржевому краху. Впрочем, НБУ успокаивает: нынешняя ситуация отличается от прошлого. Современные техногиганты имеют устойчивые бизнес-модели и генерируют стабильные денежные потоки, не полагаясь только на хайп вокруг ИИ.

Мировые регуляторы, такие как МВФ, Федеральная резервная система США и Банк Англии, в настоящее время оценивают эти риски как умеренные.

Неожиданный позитив: фактор энергоносителей

Интересно, что вероятный крах ИИ-пузыря может иметь и положительный эффект для Украины. Разработка и поддержка искусственного интеллекта требуют колоссальных объемов электроэнергии. Если инвестиции в эту инфраструктуру резко сократятся, упадет и спрос на энергоресурсы.

Это, в свою очередь, приведет к снижению мировых цен на нефть и газ. Для Украины, которая является импортером энергоносителей, это будет означать улучшение торгового баланса (меньше валюты будет тратиться на закупки). В то же время это ударит по доходам России, ограничив ее экспортные поступления.