27 января 2026, 19:45 Читати українською

Переживут ли смартфоны эпоху ИИ: техногиганты готовят замену iPhone и Android

Двухполярный мир смартфонов, где годами господствовали Apple и Google, оказался под угрозой. Технологические лидеры OpenAI, Meta и Amazon активно разрабатывают новые устройства на базе искусственного интеллекта, которые должны изменить способ взаимодействия людей с цифровым миром и пошатнуть доминирование привычных телефонов. Об этом пишет The Economist.

Двухполярный мир смартфонов, где годами господствовали Apple и Google, оказался под угрозой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гонка вооружений: кто и что создает

Руководитель OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple сэр Джони Айв работают над совместным проектом — устройством с искусственным интеллектом. Альтман сравнивает использование современных смартфонов с прогулкой по шумной Таймс-сквер, намекая, что новый гаджет будет менее навязчивым. По данным инсайдеров, презентация этого устройства запланирована на вторую половину текущего года.

Конкуренты не отстают:

  • Apple разрабатывает собственный ИИ-значок для одежды с камерами и микрофонами, чтобы опередить дуэт Альтмана и Айва.
  • Meta фокусируется на умных очках с ИИ, перенаправляя ресурсы из отдела виртуальной реальности.

  • Amazon внедряет своего помощника Alexa+ в смарт-динамики, наушники и очки.

Кризис рынка смартфонов

Перспективы классических смартфонов выглядят мрачно. Аналитик Ян Ван из Counterpoint Research прогнозирует падение мировых поставок телефонов на 6% в этом году, что значительно хуже предыдущего прогноза (-2%). Восстановление рынка в 2027 году также не ожидается.

Главная причина — резкий рост цен на компоненты. Из-за бума строительства дата-центров для ИИ возник дефицит чипов памяти. Стоимость 12 гигабайт памяти DRAM, необходимой для смартфона, за последние 15 месяцев выросла на $70. Это вынуждает производителей бюджетных телефонов поднимать цены, а Apple — жертвовать частью маржи.

Кроме того, разворачивается «война за фабрики». Производители полупроводников, такие как TSMC, отдают приоритет заказам от Nvidia и других разработчиков ИИ-чипов, поскольку эта продукция дороже и прибыльнее, чем процессоры для смартфонов.

Бунт против комиссий и борьба за данные

Для компаний вроде OpenAI и Meta создание собственных устройств — это не только инновации, но и попытка избавиться от зависимости от Apple и Google.

Разработчики приложений вынуждены платить Apple комиссию до 30%. Собственный гаджет позволит OpenAI избежать этих расходов.

Meta стремится уменьшить зависимость от чужих операционных систем, особенно после того, как Apple усложнила отслеживание действий пользователей для рекламы. Умные очки с камерами и микрофонами позволят Meta собирать данные напрямую.

Технические вызовы и альянс гигантов

Несмотря на амбиции новичков, угроза для Apple и Google пока что выглядит незначительной. В прошлом году Apple продала 250 млн iPhone, тогда как пользователей умных очков в мире насчитывается лишь около 15 млн.

Создание альтернативных гаджетов сопровождается техническими трудностями: перегрев, слабая батарея и вопросы конфиденциальности. Ярким примером провала стал стартап Humane, чей ИИ-значок потерпел крах в прошлом году из-за этих проблем.

Понимая угрозу, Apple и Google решили объединить усилия. Компании объявили, что обновленная Siri в iPhone будет работать на базе ИИ-моделей Gemini от Google. Это позволит Google получить доступ к огромному массиву данных пользователей Apple, что уже повлияло на стоимость компаний: рыночная капитализация Alphabet (материнской компании Google) недавно обогнала Apple и теперь уступает только Nvidia.

Автор:
Ярослав Голобородько
