10 февраля 2026, 15:55 Читати українською

В России началась новая волна давления на Telegram

Российские власти вновь прибегли к административному и техническому давлению на один из самых популярных мессенджеров в регионе. Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) начала меры по искусственному ограничению скорости работы Telegram («троллинг»). Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на собственные источники в телекоммуникационной отрасли.

Российские власти вновь прибегли к административному и техническому давлению на один из самых популярных мессенджеров в регионе.

Технические ограничения и сбои

По информации инсайдеров, регулятор планировал активировать инструменты для частичной блокировки трафика именно во вторник, 10 февраля. Однако участники рынка отмечают, что де-факто процесс «замедления» уже запущен.

Пользователи внутри страны ощущают последствия этих решений: по данным издания Meduza, жалобы на нестабильную работу приложения, длительную загрузку медиафайлов и проблемы с подключением поступают уже второй день подряд.

Позиция сторон

Официальная риторика российских властей остается неизменной. Чиновники оправдывают вмешательство в работу платформы необходимостью борьбы с мошенничеством и вербовкой граждан для противоправных действий.

Со своей стороны, команда Telegram последовательно отвергает обвинения в непрозрачности. В ответ на недавнее расследование издания «Важные истории» о потенциальных связях платформы с российскими спецслужбами, представители компании выступили с четким опровержением. В Telegram подчеркнули, что ни одна третья сторона, включая государственные органы любых стран, не имеет доступа к их серверам или ключам шифрования.

История «войны» за ключи шифрования

Стоит напомнить, что это не первая попытка Кремля взять под контроль или заблокировать детище Павла Дурова. Самый громкий конфликт развернулся в 2018 году, когда Роскомнадзор пытался полностью заблокировать Telegram на территории РФ из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Тогда попытка оказалась неудачной: мессенджер продолжал работать, используя различные IP-адреса, зато блокировка «зацепила» многие сторонние сервисы, банки и онлайн-магазины, что нанесло ущерб российскому бизнесу. В 2020 году Россия официально прекратила попытки блокировки, признав их неэффективность, и мессенджер продолжил наращивать аудиторию. Нынешняя ситуация свидетельствует об изменении тактики с «полной блокировки» на «техническое удушение» трафика.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

+
0
R S
R S
10 февраля 2026, 16:20
#
Власти Франции (с подачи Британии) в 2024 году арестовали Дурова по той же самой причине — они тоже хотят ключи шифрования и доступ к серверам.
Это ярчайший пример двойных стандартов по отношению к свободе слова.
