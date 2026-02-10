Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 12:44 Читати українською

Рэй Далио о CBDC: государство будет знать все о ваших деньгах

Миллиардер Рэй Далио предупредил о неизбежности появления цифровых валют центральных банков (CBDC), которые полностью лишат граждан финансовой приватности и позволят правительствам напрямую взимать налоги, изымать средства и отключать политических оппонентов от финансовой системы. Об этом он заявил в интервью шоу Такера Карлсона.

Миллиардер Рэй Далио предупредил о неизбежности появления цифровых валют центральных банков (CBDC), которые полностью лишат граждан финансовой приватности и позволят правительствам напрямую взимать налоги, изымать средства и отключать политических оппонентов от финансовой системы.
Фото: Рэй Далио

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Внедрение CBDC

«Я думаю, это будет сделано», — заявил Далио о внедрении CBDC. По его словам, CBDC могут показаться привлекательными из-за простоты транзакций. Он сравнил их с фондами по функциональности, но предостерег от серьезных недостатков такой системы.

Управляющий хедж-фондом отметил, что хотя дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, CBDC «вероятно, не будут» приносить проценты, что сделает их «неэффективным инструментом для хранения из-за девальвации доллара».

Главная проблема — полное отсутствие приватности. Все транзакции в CBDC будут известны правительству, что поможет контролировать незаконную деятельность, но также предоставит властям огромные возможности для контроля в других сферах.

«Приватности не будет, и это очень эффективный механизм правительственного контроля», — подчеркнул Далио.

Читайте также: Совет Евросоюза одобрил запуск цифрового евро

Инструмент для налогообложения и политического давления

Программируемая цифровая валюта позволит правительству взимать налоги напрямую — «они смогут забирать ваши деньги», а также устанавливать валютное регулирование, объяснил финансист.

Это станет «растущей проблемой», особенно для международных держателей такой валюты, поскольку правительство сможет изымать средства у граждан стран, находящихся под санкциями.

Далио также предупредил, что доступ к CBDC может быть заблокирован для тех, кто окажется «политически нежелательным».

Статус внедрения в мире

В США развертывание национальной CBDC в ближайшем будущем маловероятно, поскольку президент Дональд Трамп открыто выступает против таких инициатив. Вскоре после вступления в должность в январе 2025 года Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий «создание, выпуск, обращение и использование» американской CBDC.

Согласно трекеру Атлантического совета, только три страны официально запустили CBDC: Нигерия, Ямайка и Багамские острова. Еще 49 стран тестируют цифровые валюты центральных банков, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию. Двадцать государств находятся на стадии разработки CBDC, а 36 стран продолжают исследования в этой области.

В январе центральный банк Индии предложил инициативу по связыванию CBDC стран БРИКС для облегчения трансграничных торговых и туристических платежей.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

  • Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.
  • Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.
  • Стимулировать инновации в финансовом секторе.
  • Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
