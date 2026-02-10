Рэй Далио о CBDC: государство будет знать все о ваших деньгах

Миллиардер Рэй Далио предупредил о неизбежности появления цифровых валют центральных банков (CBDC), которые полностью лишат граждан финансовой приватности и позволят правительствам напрямую взимать налоги, изымать средства и отключать политических оппонентов от финансовой системы. Об этом он заявил в интервью шоу Такера Карлсона .

Внедрение CBDC

«Я думаю, это будет сделано», — заявил Далио о внедрении CBDC. По его словам, CBDC могут показаться привлекательными из-за простоты транзакций. Он сравнил их с фондами по функциональности, но предостерег от серьезных недостатков такой системы.

Управляющий хедж-фондом отметил, что хотя дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, CBDC «вероятно, не будут» приносить проценты, что сделает их «неэффективным инструментом для хранения из-за девальвации доллара».

Главная проблема — полное отсутствие приватности. Все транзакции в CBDC будут известны правительству, что поможет контролировать незаконную деятельность, но также предоставит властям огромные возможности для контроля в других сферах.

«Приватности не будет, и это очень эффективный механизм правительственного контроля», — подчеркнул Далио.

