Миллиардер Рэй Далио предупредил о неизбежности появления цифровых валют центральных банков (CBDC), которые полностью лишат граждан финансовой приватности и позволят правительствам напрямую взимать налоги, изымать средства и отключать политических оппонентов от финансовой системы. Об этом он заявил в интервью шоу Такера Карлсона.
Рэй Далио о CBDC: государство будет знать все о ваших деньгах
Внедрение CBDC
«Я думаю, это будет сделано», — заявил Далио о внедрении CBDC. По его словам, CBDC могут показаться привлекательными из-за простоты транзакций. Он сравнил их с фондами по функциональности, но предостерег от серьезных недостатков такой системы.
Управляющий хедж-фондом отметил, что хотя дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, CBDC «вероятно, не будут» приносить проценты, что сделает их «неэффективным инструментом для хранения из-за девальвации доллара».
Главная проблема — полное отсутствие приватности. Все транзакции в CBDC будут известны правительству, что поможет контролировать незаконную деятельность, но также предоставит властям огромные возможности для контроля в других сферах.
«Приватности не будет, и это очень эффективный механизм правительственного контроля», — подчеркнул Далио.
Инструмент для налогообложения и политического давления
Программируемая цифровая валюта позволит правительству взимать налоги напрямую — «они смогут забирать ваши деньги», а также устанавливать валютное регулирование, объяснил финансист.
Это станет «растущей проблемой», особенно для международных держателей такой валюты, поскольку правительство сможет изымать средства у граждан стран, находящихся под санкциями.
Далио также предупредил, что доступ к CBDC может быть заблокирован для тех, кто окажется «политически нежелательным».
Статус внедрения в мире
В США развертывание национальной CBDC в ближайшем будущем маловероятно, поскольку президент Дональд Трамп открыто выступает против таких инициатив. Вскоре после вступления в должность в январе 2025 года Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий «создание, выпуск, обращение и использование» американской CBDC.
Согласно трекеру Атлантического совета, только три страны официально запустили CBDC: Нигерия, Ямайка и Багамские острова. Еще 49 стран тестируют цифровые валюты центральных банков, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию. Двадцать государств находятся на стадии разработки CBDC, а 36 стран продолжают исследования в этой области.
В январе центральный банк Индии предложил инициативу по связыванию CBDC стран БРИКС для облегчения трансграничных торговых и туристических платежей.
Что такое цифровой евро (CBDC)?
Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.
Почему это важно
Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:
- Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.
- Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.
- Стимулировать инновации в финансовом секторе.
- Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.
Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.
