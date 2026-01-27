Multi от Минфин
27 января 2026, 18:34 Читати українською

Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США

Индекс доллара (Bloomberg Dollar Spot Index) продемонстрировал стремительное падение, опустившись до самого низкого уровня с марта 2022 года. Основная резервная валюта мира дешевеет четвертый день подряд, демонстрируя худшую динамику после своей самой неудачной недели с мая прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причины ослабления «зеленого»

Эксперты связывают падение доллара с накоплением структурных и политических рисков в США:

  • Непредсказуемость Вашингтона. Заявления президента США Дональда Трампа о намерениях получить контроль над Гренландией усилили обеспокоенность инвесторов.
  • Угроза независимости ФРС. Слухи о том, что следующий глава Федеральной резервной системы может быть политически заангажированным в пользу снижения ставок, давят на курс.
  • Бюджетный кризис. Риск частичного приостановления работы правительства (шатдаун) из-за споров в Конгрессе по финансированию Департамента внутренней безопасности отпугивает «быков».
  • Фискальная нестабильность. Растущий дефицит бюджета и усиление политической поляризации подрывают доверие к финансовой надежности США.

Возрождение иены и слухи об интервенции

Дополнительным ударом для доллара стало резкое укрепление японской иены. Во вторник она выросла на 0,7% — до 153,03 за доллар. В начале месяца курс приближался к 160 долларам, обновив минимум с 2024 года, после чего валюта перешла к восстановлению на фоне рыночных спекуляций.

Трейдеры сообщают, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка стал контактировать с финансовыми учреждениями для проверки обменного курса иены. Такие «проверки ставок» обычно являются предварительным шагом к валютной интервенции. На рынке уже ходят слухи о возможной координированной акции — так называемой «Соглашении Мар-а-Лаго», — направленной на планомерное снижение курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров.

«Огромные объемы торгов в опционах на валюты стран G-10 на этой неделе подтверждают, что тема обесценивания доллара США все больше набирает популярность среди инвесторов. Независимо от того, есть ли проверки ставок Федеральной резервной системой началом так называемого „соглашения Мар-а-Лаго“, макротрейдеры сами приходят к выводу, что доллар США оказался на скользком склоне», заявил Марк Кренфилд, стратег Markets Live.

Реакция других валют

Падение доллара дало толчок к росту европейских валют:

  • Евро укрепилось до $1,1939 — максимума с 2021 года.
  • Британский фунт вырос на 0,5%, достигнув $1,3748, что является самым высоким показателем с июля прошлого года.

Читайте также: Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы в прошлом году

Настроения на рынке: рекордное страхование от обвала

Сейчас трейдеры платят рекордные суммы за хеджирование (страхование) от дальнейшего падения доллара. Премии по краткосрочным опционам, приносящим прибыль от слабого доллара, достигли наивысшего уровня с момента начала сбора данных в 2011 году.

«Мы видим, как премия за риск доллара снова растет. Несмотря на стабильные экономические показатели США, политический шум и фискальное недоверие преобладают на циклических факторах», — отмечают стратеги Barclays.

Пока рынок ожидает, что в среду ФРС оставит ставки без изменений, дальнейшая судьба доллара будет зависеть от того, сможет ли американская экономика выдержать политическую турбулентность и начнется ли цикл значительного смягчения монетарной политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Aktair1
Aktair1
27 января 2026, 19:46
#
Пошла жара, долар упадёт до 1.5 к евру, но это не надолго. Нужно покупать долар пока он на низах и вовремя продать евро.В 2027-2028 г начнётся хороший рост (конец трамповской власти)
