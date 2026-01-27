Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США

Индекс доллара (Bloomberg Dollar Spot Index) продемонстрировал стремительное падение, опустившись до самого низкого уровня с марта 2022 года. Основная резервная валюта мира дешевеет четвертый день подряд, демонстрируя худшую динамику после своей самой неудачной недели с мая прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причины ослабления «зеленого»

Эксперты связывают падение доллара с накоплением структурных и политических рисков в США:

Непредсказуемость Вашингтона. Заявления президента США Дональда Трампа о намерениях получить контроль над Гренландией усилили обеспокоенность инвесторов.

Угроза независимости ФРС. Слухи о том, что следующий глава Федеральной резервной системы может быть политически заангажированным в пользу снижения ставок, давят на курс.

Бюджетный кризис. Риск частичного приостановления работы правительства (шатдаун) из-за споров в Конгрессе по финансированию Департамента внутренней безопасности отпугивает «быков».

Фискальная нестабильность. Растущий дефицит бюджета и усиление политической поляризации подрывают доверие к финансовой надежности США.

Возрождение иены и слухи об интервенции

Дополнительным ударом для доллара стало резкое укрепление японской иены. Во вторник она выросла на 0,7% — до 153,03 за доллар. В начале месяца курс приближался к 160 долларам, обновив минимум с 2024 года, после чего валюта перешла к восстановлению на фоне рыночных спекуляций.

Трейдеры сообщают, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка стал контактировать с финансовыми учреждениями для проверки обменного курса иены. Такие «проверки ставок» обычно являются предварительным шагом к валютной интервенции. На рынке уже ходят слухи о возможной координированной акции — так называемой «Соглашении Мар-а-Лаго», — направленной на планомерное снижение курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров.

«Огромные объемы торгов в опционах на валюты стран G-10 на этой неделе подтверждают, что тема обесценивания доллара США все больше набирает популярность среди инвесторов. Независимо от того, есть ли проверки ставок Федеральной резервной системой началом так называемого „соглашения Мар-а-Лаго“, макротрейдеры сами приходят к выводу, что доллар США оказался на скользком склоне», заявил Марк Кренфилд, стратег Markets Live.

Реакция других валют

Падение доллара дало толчок к росту европейских валют:

Евро укрепилось до $1,1939 — максимума с 2021 года.

Британский фунт вырос на 0,5%, достигнув $1,3748, что является самым высоким показателем с июля прошлого года.

Настроения на рынке: рекордное страхование от обвала

Сейчас трейдеры платят рекордные суммы за хеджирование (страхование) от дальнейшего падения доллара. Премии по краткосрочным опционам, приносящим прибыль от слабого доллара, достигли наивысшего уровня с момента начала сбора данных в 2011 году.

«Мы видим, как премия за риск доллара снова растет. Несмотря на стабильные экономические показатели США, политический шум и фискальное недоверие преобладают на циклических факторах», — отмечают стратеги Barclays.

Пока рынок ожидает, что в среду ФРС оставит ставки без изменений, дальнейшая судьба доллара будет зависеть от того, сможет ли американская экономика выдержать политическую турбулентность и начнется ли цикл значительного смягчения монетарной политики.

