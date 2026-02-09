Эксперт объяснил, почему растут цены на топливо, когда нефть дешевеет

В 2025 году розничные цены на топливо в Украине выросли, несмотря на то, что мировые цены на нефть и нефтепродукты демонстрировали спад. Это стало основанием для волны критики в адрес топливного рынка и операторов автозаправочных станций (АЗС). Однако анализ структуры ценообразования свидетельствует: причина подорожания не в торговых наценках, а в налогах и валютном курсе, написал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

Наценки на АЗС

За последние три года наценка АЗС на бензин и дизельное топливо остается стабильной — в пределах 8−9 грн за литр (или $0,19−0,23/л с НДС). Это разница между оптовой и розничной ценой, не являющейся чистой прибылью. Внутри этой суммы заложены расходы по логистике (в среднем около 0,8 грн/л), операционные налоги (2−3 грн/л), а также эксплуатационные расходы — зарплаты персонала, энергоносители, обслуживание инфраструктуры (около 3 грн/л).

Фактический заработок АЗС составляет около 4−5 грн за литр или 10−12 центов. При этом рост издержек и сокращение объемов продаж из-за уменьшения рынка приводят не к увеличению, а к снижению маржинальности бизнеса. Дополнительно операторы вынуждены инвестировать в восстановление и защиту инфраструктуры.

Почему выросли цены на топливо

В 2025 году средний рост цен на АЗС составил 2,47 грн/л для бензина и 2,85 грн/л для дизельного горючего. В то же время, если изъять из расчетов налоги и перевести показатели в долларовый эквивалент, цена топлива, напротив, снизилась примерно на $0,06 за литр. Это полностью соответствует динамике мировых котировок: в 2025 году бензин подешевел на 7 центов за литр, дизель — на 6 центов.

Таким образом, украинский оптовый и розничный рынок почти зеркально повторял мировые тенденции.

Рост цен на колонках объясняется двумя ключевыми факторами — повышением акцизов и девальвацией гривны.

По расчетам, в 2025 году акциз на бензин прибавил около 3,4 грн/л, еще 2,1 грн/л пришлось на валютный курс. Падение мировых цен снизило внутреннюю цену примерно на 3 грн/л, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать налогово-курсовое давление.

В итоге чистый рост почти на 2,5 грн/л. Аналогичная ситуация и с дизельным горючим: акцизы и курс прибавили около 5,2 грн/л, в то время как внешний рынок «забрал» назад 2,3 грн/л, что и дало годовое подорожание на 2,85 грн/л.

Следовательно, повышение цен на топливо в 2025 году было обусловлено фискальной политикой и валютными факторами, а не аппетитами розничных сетей.

Напротив, стабильность наценок и полное соответствие внутренних цен мировой динамике свидетельствуют о высокой конкуренции и эффективном функционировании украинского рынка нефтепродуктов.