ЕЦБ оценит влияние сильного евро на инфляцию

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен подробно проанализировать, как недавнее укрепление евро влияет на рост потребительских цен. Оценка будет включена в квартальные экономические прогнозы регулятора, которые будут обнародованы в марте. Об этом заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, сообщает Bloomberg.

Валюта как фактор инфляции

По словам итальянского банкира, обменный курс является одним из ключевых элементов для прогнозирования инфляционной динамики.

«Мы увидим, как новые прогнозы согласуются между собой, и какое влияние это окажет», — отметил Чиполлоне в интервью Кипрскому агентству новостей.

В то же время он подчеркнул, что ЕЦБ не имеет конкретной цели в отношении курса единой валюты. В последнее время евро колеблется в диапазоне 1,17−1,18 доллара, и, по словам Чиполлоне, после кратковременного всплеска курс вернулся к привычным уровням предыдущих месяцев.

Разногласия во взглядах руководства

На прошлой неделе руководство ЕЦБ оставило процентные ставки без изменений уже пятое заседание подряд. Президент Кристин Лагард тогда заявила, что регулятор находится в «хорошем месте», и преуменьшила значение роста евро.

Греческий банкир Яннис Стурнарас также назвал движения валюты «недраматичными». Большинство экономистов и инвесторов пока не ожидают дальнейшего снижения ставок после восьми предыдущих раундов смягчения политики.

Однако не все разделяют это спокойствие. Инфляция в еврозоне в январе упала до 1,7%, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ (2%). Это вызывает беспокойство среди отдельных политиков.

Олли Рен, глава Центробанка Финляндии, в пятницу предупредил о «реальном риске более низкой, чем ожидалось, инфляции», назвав сильный евро одним из факторов, сдерживающих экономический рост. Пьеро Чиполлоне, которого считают одним из самых «голубиных» (склонных к мягкой политике) членов Совета управляющих, подтвердил, что курс валюты учитывается как входной параметр для всех моделей прогнозирования.

Напомним, что Франция намерена вынести на повестку дня вопрос резкого укрепления евро по отношению к доллару США во время встречи лидеров Европейского Союза.

Почему низкая инфляция — это проблема?

Если инфляция падает слишком низко, экономика может скатиться в дефляцию — процесс, когда цены снижаются. Это опасно, поскольку потребители начинают откладывать покупки («завтра будет дешевле»), а бизнес перестает инвестировать. Это останавливает экономический рост.

Когда евро дорожает, импортные товары (например, энергоносители или электроника) становятся дешевле для европейцев. Это дополнительно давит на цены вниз, мешая ЕЦБ разогнать инфляцию до здорового уровня в 2%.