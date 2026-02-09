Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

9 февраля 2026, 12:10 Читати українською

Инвесторы на прошлой неделе вложили в серебро почти $500 млн

За шесть торговых дней, закончившихся в четверг, 5 февраля, инвесторы вложили $430 млн в SLV — крупнейший биржевой фонд серебра, пишет Financial Times со ссылкой на данные Vanda Research. В частности, 30 января, когда цена на драгметалл обвалилась на 27%, в фонд поступило $100 млн, передает издание.

За шесть торговых дней, закончившихся в четверг, 5 февраля, инвесторы вложили $430 млн в SLV — крупнейший биржевой фонд серебра, пишет Financial Times со ссылкой на данные Vanda Research.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Привлекательность серебра

Привлекательность серебра только возросла после «грандиозной распродажи», которую некоторые инвесторы расценили как возможность для покупки на спаде, объясняет аналитик StoneX Рона О’Коннелл. «Людей привлекает „сексапильность“ этого актива», — сказала она.

Читайте также: Золото и серебро резко пошли вверх после паники на рынках

Почему обвалилось серебро

В январе драгоценные металлы взлетели в цене в ходе ралли, подкрепленного спекулятивным импульсом, геополитической нестабильностью и опасениями по поводу того, что ФРС США может утратить независимость от Белого дома. Этот стремительный рост резко оборвался в конце января, когда серебро пережило крупнейший обвал в истории, а падение цен на золото стало самым резким с 2013 года.

На прошлой неделе котировки оставались крайне волатильными: 5 февраля, к примеру, серебро подешевело на 16%, что свело на нет рост предыдущих двух дней.

Стоимость серебра в понедельник

В понедельник, 9 февраля, спотовая цена на серебро подскочила на 5% — до $82 за унцию.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
