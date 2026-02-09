Банк Китая покупает золото 15 месяцев подряд

Банк Китая продлил серию покупок золота до 15 месяцев подряд (с ноября 2024 года), следует из опубликованных в субботу данных. В январе его золотой запас вырос на 40 тысяч тройских унций. Об этом пишет Bloomberg.

Спекулятивный интерес

В прошлом месяце волны спекулятивного интереса подняли цены на золото и серебро до новых исторических максимумов, после чего в конце января произошел рекордный обвал. С тех пор рынок частично восстановился, хотя волатильность остаётся очень высокой.

В последнем квартале 2025 года мировые центральные банки — ключевые игроки на рынке золота — увеличили спрос на драгметалл. Это позволило им довести годовой объем покупок до 860 тонн с лишним, следует из данных Всемирного золотого совета (WGC).

Это меньше, чем 1000+ тонн, которые ежегодно приобретались центробанками в течение последних трех лет. Однако спрос на драгметалл с их стороны, вероятно, останется высоким, что укрепит роль золота в официальных резервах, прогнозирует WGC.