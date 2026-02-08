Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против рф: удар по «теневому флоту», банкам и крипторынку

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с официальным заявлением о внедрении 20-го пакета санкций против россии. Она подчеркнула, что в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину Е С усиливает давление на агрессора, фокусируясь на его самых слабых местах. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, за последний год российские войска продвигались в среднем всего на 15−70 метров в день, захватив всего 0,8% территории ценой колоссальных потерь. Поскольку Кремль не ищет мира, а продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, ЕС отвечает новым ограничениям.

«россия сядет за стол переговоров только тогда, когда почувствует давление. Это единственный язык, который он понимает», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Энергетика и «теневой флот»

ЕС вводит полный запрет на предоставление морских услуг для перевозки российской нефти. Это решение будет синхронизировано с партнерами по G7. Список пополнили еще 43 судна, теперь общее количество подсанкционного «теневого флота» составляет 640 единиц.

Также вводится запрет на техническое обслуживание танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов, чтобы взорвать новые российские экспортные проекты.

Финансы и криптовалюты

Еврокомиссия бьет по способности России создавать альтернативные каналы платежей:

Региональные банки: в санкционный список добавлено еще 20 российских банков.

Криптовалюты: вводятся ограничения против криптокомпаний и платформ, позволяющих россиянам обходить санкции через цифровые активы.

Третьи страны: санкции коснутся банков в третьих государствах, которые помогают россии проводить незаконные торговые операции.

Торговля и промышленность

Новый запрет касается товаров и услуг (от каучука и тракторов до кибербезопасности) общей стоимостью более 360 млн евро. Также ограничен экспорт материалов для производства взрывчатки.

Импортные запреты — под санкции попали металлы, химикаты и критические минералы на сумму более 570 млн евро.

Впервые активируется инструмент противодействия обходу санкций. Экспорт станков с ЧПУ (компьютерным управлением) и радиостанций будет запрещен в страны, где высок риск их реэкспорта в россию.

Экономический эффект санкций

Фон дер Ляен привела цифры, подтверждающие действенность предыдущих пакетов санкций:

Доходы россии от нефти и газа в 2025 году упали на 24% (самый низкий уровень с 2020 года).

Ожидается, что январские доходы будут самыми низкими с начала войны.

Инфляция остается высокой, а учетная ставка составляет 16%.

Поддержка Украины

Помимо санкций, ЕС продолжает активную помощь:

Совет ЕС уже принял решение о предоставлении Украине ссуды в размере 90 миллиардов евро.

Совместно с США разрабатывается «Единый фреймворк процветания» (Prosperity Framework) для послевоенного восстановления и долгосрочного роста.

В Украину отправлены сотни генераторов для поддержки больниц и жилых домов в морозы.

Президент Еврокомиссии призвала страны-члены ЕС как можно быстрее утвердить этот пакет санкций.