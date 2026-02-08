Национальный банк Украины подвел итоги надзора в сфере финансового мониторинга и денежного законодательства за первый месяц 2026 года. По результатам проверок в один банк и 14 небанковских учреждений были применены меры влияния — от письменных оговорок до значительных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ наказал банк и 14 финкомпаний в январе: результаты проверок финмониторинга
Наибольшие штрафы и нарушения
Самое суровое наказание получила ООО «ФК «Топ1», оштрафованное на 595 000 грн. Список претензий регулятора к компании оказался немалым:
- Работа с PEP: нарушение процедур получения разрешения руководства на обслуживание политически значимых лиц и их семей.
- Неправильная проверка: ошибки в идентификации клиентов и применении риск-ориентированного подхода.
- Проблемы с отчетностью: представление недостоверных документов по запросу НБУ и нарушение правил статистической отчетности.
- Внутренние документы: процедуры компании были недостаточными для эффективного управления рисками отмывания доходов.
Также денежные взыскания наложены на:
- ПО «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоевременную подачу отчетности по вопросам ПИК/ФТ.
- ООО «ФК «Аксиома» — штраф 17 000 грн за существенные ошибки в отчетности о валютных операциях.
Меры влияния на банковский сектор
Единственным банком в списке нарушителей января стал Скай Банк. Финучреждение получило письменную оговорку. Причина — несвоевременная подача НБУ дополнительной информации, которая может быть связана с финансированием терроризма, коллаборационной деятельностью или государственной изменой. Речь идет также о задержке данных о замораживании активов лиц, связанных с агрессией против Украины.
Письменные оговорки за отчеты
Еще 11 учреждений получили письменные оговорки преимущественно за одну и ту же ошибку — несвоевременное представление отчетности. Среди них:
- Страховые и финансовые компании: АО «СГ «ТАС», ООО «СБ «Инспейс», ООО «ОН ТИМЕ иншур».
- Ломбарды и ФК: ООО «Городской ломбард», ООО «ФК «Акцент финанс», ООО «ФК «Финмар» и другие.
