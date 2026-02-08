НБУ наказал банк и 14 финкомпаний в январе: результаты проверок финмониторинга

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 февраля 2026, 9:01 Читати українською

НБУ наказал банк и 14 финкомпаний в январе: результаты проверок финмониторинга

Национальный банк Украины подвел итоги надзора в сфере финансового мониторинга и денежного законодательства за первый месяц 2026 года. По результатам проверок в один банк и 14 небанковских учреждений были применены меры влияния — от письменных оговорок до значительных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ наказал банк и 14 финкомпаний в январе: результаты проверок финмониторинга
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наибольшие штрафы и нарушения

Самое суровое наказание получила ООО «ФК «Топ1», оштрафованное на 595 000 грн. Список претензий регулятора к компании оказался немалым:

  • Работа с PEP: нарушение процедур получения разрешения руководства на обслуживание политически значимых лиц и их семей.
  • Неправильная проверка: ошибки в идентификации клиентов и применении риск-ориентированного подхода.
  • Проблемы с отчетностью: представление недостоверных документов по запросу НБУ и нарушение правил статистической отчетности.
  • Внутренние документы: процедуры компании были недостаточными для эффективного управления рисками отмывания доходов.

Также денежные взыскания наложены на:

  • ПО «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоевременную подачу отчетности по вопросам ПИК/ФТ.
  • ООО «ФК «Аксиома» — штраф 17 000 грн за существенные ошибки в отчетности о валютных операциях.

Меры влияния на банковский сектор

Единственным банком в списке нарушителей января стал Скай Банк. Финучреждение получило письменную оговорку. Причина — несвоевременная подача НБУ дополнительной информации, которая может быть связана с финансированием терроризма, коллаборационной деятельностью или государственной изменой. Речь идет также о задержке данных о замораживании активов лиц, связанных с агрессией против Украины.

Письменные оговорки за отчеты

Еще 11 учреждений получили письменные оговорки преимущественно за одну и ту же ошибку — несвоевременное представление отчетности. Среди них:

  • Страховые и финансовые компании: АО «СГ «ТАС», ООО «СБ «Инспейс», ООО «ОН ТИМЕ иншур».
  • Ломбарды и ФК: ООО «Городской ломбард», ООО «ФК «Акцент финанс», ООО «ФК «Финмар» и другие.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами