НБУ наказал банк и 14 финкомпаний в январе: результаты проверок финмониторинга

Национальный банк Украины подвел итоги надзора в сфере финансового мониторинга и денежного законодательства за первый месяц 2026 года. По результатам проверок в один банк и 14 небанковских учреждений были применены меры влияния — от письменных оговорок до значительных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Наибольшие штрафы и нарушения

Самое суровое наказание получила ООО «ФК «Топ1», оштрафованное на 595 000 грн. Список претензий регулятора к компании оказался немалым:

Работа с PEP: нарушение процедур получения разрешения руководства на обслуживание политически значимых лиц и их семей.

Неправильная проверка: ошибки в идентификации клиентов и применении риск-ориентированного подхода.

Проблемы с отчетностью: представление недостоверных документов по запросу НБУ и нарушение правил статистической отчетности.

Внутренние документы: процедуры компании были недостаточными для эффективного управления рисками отмывания доходов.

Также денежные взыскания наложены на:

ПО «Ломбард оскар» — штраф 51 000 грн за несвоевременную подачу отчетности по вопросам ПИК/ФТ.

ООО «ФК «Аксиома» — штраф 17 000 грн за существенные ошибки в отчетности о валютных операциях.

Меры влияния на банковский сектор

Единственным банком в списке нарушителей января стал Скай Банк. Финучреждение получило письменную оговорку. Причина — несвоевременная подача НБУ дополнительной информации, которая может быть связана с финансированием терроризма, коллаборационной деятельностью или государственной изменой. Речь идет также о задержке данных о замораживании активов лиц, связанных с агрессией против Украины.

Письменные оговорки за отчеты

Еще 11 учреждений получили письменные оговорки преимущественно за одну и ту же ошибку — несвоевременное представление отчетности. Среди них: