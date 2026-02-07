Multi от Минфин
7 февраля 2026, 16:03

Польша планирует купить крупный государственный банк в Украине

Польские власти серьезно настроены на усиление своего экономического присутствия в Украине. Варшава рассматривает возможность приобретения доли в капитале одного из ведущих государственных банков Украины. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska (WP).

Польша планирует купить крупный государственный банк в Украине
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Банковская экспансия

Состоявшийся в четверг 5 февраля визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев имеет две стратегические цели.

Приобретение банка. Польша заинтересована в получении доли в Ощадбанке или Укрэксимбанке. Польский PKO BP уже владеет Кредобанком, работающим преимущественно на западе Украины. Новая инвестиция должна стать финансовым «тылом» для польского бизнеса в будущем восстановлении.

Конференция в Варшаве. Почти наверняка следующая глобальная конференция по восстановлению Украины состоится весной 2026 года в Варшаве. Ранее Киев рассматривал Вену или Париж, но, по данным источников, Польше удалось убедить украинскую сторону.

Политический контекст и «охлаждение» отношений с ЕС

Инсайдеры WP отмечают, что после резких заявлений Владимира Зеленского в Давосе в адрес лидеров ЕС его рейтинги в Брюсселе снизились. В таких ситуациях Киев традиционно пытается сблизиться с региональными игроками, прежде всего, с Варшавой.

Польша подкрепляет свои амбиции действиями:

  • Правительство Туска поддержало пакет помощи Е С Украине на 60 млрд евро (Польша — пятый по величине плательщиком в этот фонд).
  • На рубеже 2025−2026 годов состоялась передача польских истребителей МиГ-29, что стало весомым аргументом в переговорах о роли польского бизнеса в восстановлении.

Бизнес-реалии: обещания против практики

Несмотря на амбициозные планы, польский бизнес демонстрирует сдержанность: проект строительства автострады в Ровно остановился из-за отсутствия компаний на тендере, а обещание Дональда Туска по восстановлению разрушенного дома во Львове до сих пор не реализовано.

Украинские инвестиции в Польше

Интересно, что Украина инвестирует в Польшу активнее, чем наоборот. В качестве примера WP приводит:

  • Приобретение украинским бизнесменом Владимиром Петренко компании Baltchem (хранение и перевалка нефтепродуктов).
  • Активность компании Coal Energy на польском рынке угля, планирующего добыть 25 млн тонн топлива.

«Мы надеемся, что после завершения войны или, по крайней мере, прекращения огня можно будет начать большой план восстановления. Польша хочет быть его частью», — заявил Дональд Туск перед поездкой в Киев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 февраля 2026, 16:22
#
Ну так продайте минимум 49% акций Укрэксимбанка
и пусть поляки поставят своего предправления,
пока у Польши есть такая заинтересованность.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают w39932, Олександр Міщенко и 14 незарегистрированных посетителей.
