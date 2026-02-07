Верховная Рада готовит решение о продлении сроков физической идентификации для всех категорий пенсионеров. Кроме этого, планируется автоматическое возобновление выплат с 1 января 2026 для тех лиц, кому начисление было прекращено ранее.
Сроки идентификации пенсионеров продлят до 1 июля 2026: выплаты возобновят автоматически
Почему возникла необходимость перемен?
Из-за массового прекращения выплат пенсионерам (в частности ВПЛ), не успевшим пройти проверку до конца 2025 года, сервисные центры Пенсионного фонда столкнулись с критической нагрузкой.
Совет планирует перенести дедлайн идентификации на 1 июля 2026 года, чтобы разгрузить систему и вернуть средства гражданам. 9 февраля 2026 года состоятся экстренные слушания в профильном Комитете для финализации этих решений и анализа ошибок верификации.
Как восстановить выплаты уже сейчас?
В Минсоцполитики подчеркивают, что нагрузка на ПФУ временная, и советуют пользоваться дистанционными способами, чтобы избежать очередей:
- Онлайн: с помощью «Дия. Подписи» на портале или в приложении ПФУ.
- Видеосвязь: через процедуру видеоидентификации с работником фонда.
- Лично: в отделении ПФУ или в уполномоченном банке.
- За границей: через удостоверение факта, что лицо живое, в дипломатическом учреждении.
Если вы находитесь за границей или на оккупированных территориях, сообщить о неполучении выплат от государства-агрессора можно несколькими способами:
- через личный кабинет на вебпортале ПФУ;
- при прохождении видеоидентификации;
- лично в отделении ПФУ;
- почтовым отправлением документов — в случае пребывания за границей.
Совет для пенсионеров
Чтобы не стоять в очередях, ПФУ рекомендует использовать предварительную запись на прием через электронный кабинет или горячую телефонную линию.
