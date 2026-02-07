Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
7 февраля 2026, 15:06

Сроки идентификации пенсионеров продлят до 1 июля 2026: выплаты возобновят автоматически

Верховная Рада готовит решение о продлении сроков физической идентификации для всех категорий пенсионеров. Кроме этого, планируется автоматическое возобновление выплат с 1 января 2026 для тех лиц, кому начисление было прекращено ранее.

Сроки идентификации пенсионеров продлят до 1 июля 2026: выплаты возобновят автоматически
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему возникла необходимость перемен?

Из-за массового прекращения выплат пенсионерам (в частности ВПЛ), не успевшим пройти проверку до конца 2025 года, сервисные центры Пенсионного фонда столкнулись с критической нагрузкой.

Совет планирует перенести дедлайн идентификации на 1 июля 2026 года, чтобы разгрузить систему и вернуть средства гражданам. 9 февраля 2026 года состоятся экстренные слушания в профильном Комитете для финализации этих решений и анализа ошибок верификации.

Как восстановить выплаты уже сейчас?

В Минсоцполитики подчеркивают, что нагрузка на ПФУ временная, и советуют пользоваться дистанционными способами, чтобы избежать очередей:

  • Онлайн: с помощью «Дия. Подписи» на портале или в приложении ПФУ.
  • Видеосвязь: через процедуру видеоидентификации с работником фонда.
  • Лично: в отделении ПФУ или в уполномоченном банке.
  • За границей: через удостоверение факта, что лицо живое, в дипломатическом учреждении.

Читайте также: В Украине планируют ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат

Если вы находитесь за границей или на оккупированных территориях, сообщить о неполучении выплат от государства-агрессора можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на вебпортале ПФУ;
  • при прохождении видеоидентификации;
  • лично в отделении ПФУ;
  • почтовым отправлением документов — в случае пребывания за границей.

Совет для пенсионеров

Чтобы не стоять в очередях, ПФУ рекомендует использовать предварительную запись на прием через электронный кабинет или горячую телефонную линию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
7 февраля 2026, 15:21
#
Які причини переносити? Часу мало було? Чи потрібно на це ще більше грошей витратити?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
