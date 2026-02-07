Сроки идентификации пенсионеров продлят до 1 июля 2026: выплаты возобновят автоматически

Верховная Рада готовит решение о продлении сроков физической идентификации для всех категорий пенсионеров. Кроме этого, планируется автоматическое возобновление выплат с 1 января 2026 для тех лиц, кому начисление было прекращено ранее.

Почему возникла необходимость перемен?

Из-за массового прекращения выплат пенсионерам (в частности ВПЛ), не успевшим пройти проверку до конца 2025 года, сервисные центры Пенсионного фонда столкнулись с критической нагрузкой.

Совет планирует перенести дедлайн идентификации на 1 июля 2026 года, чтобы разгрузить систему и вернуть средства гражданам. 9 февраля 2026 года состоятся экстренные слушания в профильном Комитете для финализации этих решений и анализа ошибок верификации.

Как восстановить выплаты уже сейчас?

В Минсоцполитики подчеркивают, что нагрузка на ПФУ временная, и советуют пользоваться дистанционными способами, чтобы избежать очередей:

Онлайн: с помощью «Дия. Подписи» на портале или в приложении ПФУ.

Видеосвязь: через процедуру видеоидентификации с работником фонда.

Лично: в отделении ПФУ или в уполномоченном банке.

За границей: через удостоверение факта, что лицо живое, в дипломатическом учреждении.

Если вы находитесь за границей или на оккупированных территориях, сообщить о неполучении выплат от государства-агрессора можно несколькими способами:

через личный кабинет на вебпортале ПФУ;

при прохождении видеоидентификации;

лично в отделении ПФУ;

почтовым отправлением документов — в случае пребывания за границей.

Совет для пенсионеров

Чтобы не стоять в очередях, ПФУ рекомендует использовать предварительную запись на прием через электронный кабинет или горячую телефонную линию.