НБУ снизил продажу валюты на межбанке за неделю на $65 миллионов

Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 февраля, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $794,25 млн. Это уже пятая неделя подряд, когда регулятор не покупает валюту. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нацбанк снизил продажу валюты на $65,25 млн по сравнению с предыдущей неделей.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $4 332,35 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум.