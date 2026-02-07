Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 февраля, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $794,25 млн. Это уже пятая неделя подряд, когда регулятор не покупает валюту. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ снизил продажу валюты на межбанке за неделю на $65 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Нацбанк снизил продажу валюты на $65,25 млн по сравнению с предыдущей неделей.
С начала года НБУ на межбанке:
- не покупал валюту;
- продал $4 332,35 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии