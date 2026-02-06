Ожидаемых объемов внешней помощи достаточно для сохранениямеждународных резервов на высоком уровне — НБУ

Украина может рассчитывать на сохранение стабильности валютного рынка благодаря масштабной финансовой поддержке от международных партнеров. Ожидаемых объемов помощи хватит не только для финансирования дефицита бюджета без «печатания денег», но и для наращивания золотовалютных резервов до исторически высоких уровней. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2026 года.

Более 50 миллиардов долларов за год

Национальный банк ожидает, что финансирование от партнеров будет устойчивым и достаточным. Согласно прогнозу, Украина получит:

более 51 млрд долл. в 2026 году;

почти 43 млрд долл. в 2027 году;

около 22 млрд долл. в 2028 году.

Ключевыми донорами остаются МВФ и Европейский Союз. В конце ноября 2025 года было достигнуто соглашение с МВФ о новой четырехлетней программе (EFF) на сумму 8,1 млрд долл. А уже в декабре лидеры ЕС согласовали предоставление кредита в 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Эти средства пойдут как на поддержку бюджета, так и на закупку оружия (произведенного в Украине и ЕС). Кроме того, Еврокомиссия уже планирует выделить еще 100 млрд евро в рамках долгосрочного бюджета на 2028−2034 годы.

Резервы будут расти, а гривна будет стабильной

Благодаря этим вливаниям золотовалютные резервы НБУ не просто сохранятся, но и существенно вырастут:

к концу 2026 года — до 65 млрд долл.;

к концу 2028 года — до 71 млрд долл.

Это значительно превышает минимально необходимый уровень безопасности, определенный МВФ. Такая «подушка безопасности» позволит Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем, избегая резких скачков курса.

Экспорт восстанавливается, импорт — меняется

В 2026 году валюты в стране станет больше не только благодаря кредитам, но и из-за роста экспорта. Аграрии будут догонять продажи прошлогодних остатков зерна, металлурги будут наращивать поставки благодаря высоким мировым ценам, а IT-сектор оживится на фоне роста мировой экономики. Также НБУ отмечает рост выручки от продажи военных товаров и технологий украинского производства.

В то же время в 2026 году Украине придется много тратить на импорт энергоносителей (газ, электричество), топлива и товаров для обороны. Однако уже с 2027 года объемы импорта начнут снижаться, а в страну начнет поступать частный капитал для восстановления.

Долги и государственные ценные бумаги

Международная помощь позволит правительству покрывать дефицит бюджета безэмиссионным путем (не включая «печатный станок»). В 2025 году Министерство финансов также активно привлекало средства внутри страны через облигации (ОВГЗ). Спрос был высоким: инвесторы вкладывали деньги, чтобы зафиксировать высокую доходность перед ожидаемым снижением ставок в 2026 году. Показатель ролловера (отношение новых заимствований к выплатам по старым долгам) составил 116%.

Несмотря на положительные новости, государственный долг останется на уровне более 100% ВВП. Однако значительная его часть — это условные обязательства, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что снижает реальную нагрузку на украинских налогоплательщиков.