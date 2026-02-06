Ожидаемых объемов внешней помощи достаточно для сохранениямеждународных резервов на высоком уровне — НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2026, 18:45 Читати українською

Ожидаемых объемов внешней помощи достаточно для сохранениямеждународных резервов на высоком уровне — НБУ

Украина может рассчитывать на сохранение стабильности валютного рынка благодаря масштабной финансовой поддержке от международных партнеров. Ожидаемых объемов помощи хватит не только для финансирования дефицита бюджета без «печатания денег», но и для наращивания золотовалютных резервов до исторически высоких уровней. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2026 года.

Украина может рассчитывать на сохранение стабильности валютного рынка благодаря масштабной финансовой поддержке от международных партнеров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Более 50 миллиардов долларов за год

Национальный банк ожидает, что финансирование от партнеров будет устойчивым и достаточным. Согласно прогнозу, Украина получит:

  • более 51 млрд долл. в 2026 году;
  • почти 43 млрд долл. в 2027 году;
  • около 22 млрд долл. в 2028 году.

Ключевыми донорами остаются МВФ и Европейский Союз. В конце ноября 2025 года было достигнуто соглашение с МВФ о новой четырехлетней программе (EFF) на сумму 8,1 млрд долл. А уже в декабре лидеры ЕС согласовали предоставление кредита в 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Эти средства пойдут как на поддержку бюджета, так и на закупку оружия (произведенного в Украине и ЕС). Кроме того, Еврокомиссия уже планирует выделить еще 100 млрд евро в рамках долгосрочного бюджета на 2028−2034 годы.

Резервы будут расти, а гривна будет стабильной

Благодаря этим вливаниям золотовалютные резервы НБУ не просто сохранятся, но и существенно вырастут:

  • к концу 2026 года — до 65 млрд долл.;
  • к концу 2028 года — до 71 млрд долл.

Это значительно превышает минимально необходимый уровень безопасности, определенный МВФ. Такая «подушка безопасности» позволит Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем, избегая резких скачков курса.

Экспорт восстанавливается, импорт — меняется

В 2026 году валюты в стране станет больше не только благодаря кредитам, но и из-за роста экспорта. Аграрии будут догонять продажи прошлогодних остатков зерна, металлурги будут наращивать поставки благодаря высоким мировым ценам, а IT-сектор оживится на фоне роста мировой экономики. Также НБУ отмечает рост выручки от продажи военных товаров и технологий украинского производства.

В то же время в 2026 году Украине придется много тратить на импорт энергоносителей (газ, электричество), топлива и товаров для обороны. Однако уже с 2027 года объемы импорта начнут снижаться, а в страну начнет поступать частный капитал для восстановления.

Долги и государственные ценные бумаги

Международная помощь позволит правительству покрывать дефицит бюджета безэмиссионным путем (не включая «печатный станок»). В 2025 году Министерство финансов также активно привлекало средства внутри страны через облигации (ОВГЗ). Спрос был высоким: инвесторы вкладывали деньги, чтобы зафиксировать высокую доходность перед ожидаемым снижением ставок в 2026 году. Показатель ролловера (отношение новых заимствований к выплатам по старым долгам) составил 116%.

Несмотря на положительные новости, государственный долг останется на уровне более 100% ВВП. Однако значительная его часть — это условные обязательства, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что снижает реальную нагрузку на украинских налогоплательщиков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Rubi0
Rubi0
6 февраля 2026, 19:11
#
«Аграрии будут догонять продажи прошлогодних остатков зерна, металлурги будут наращивать поставки благодаря высоким мировым ценам, а IT-сектор оживится на фоне роста мировой экономики» забыли добавить «в Нью Васюках пройдет первый межгалактический шахматный турнир»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами