НБУ снизил курсы доллара и евро

Национальный банк Украины установил на 9 февраля 2026 официальный курс гривны на уровне 43,04 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 10 копеек.

Курс доллара

На понедельник НБУ установил официальный курс гривны на уровне 43,04 грн, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу (43,14 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Курс гривны к евро составляет 50,76 грн за евро, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (50,89). Исторический максимум европейской валюты был установлен 30 января на уровне 51,24 грн.

