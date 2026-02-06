Multi от Минфин
українська
6 февраля 2026, 16:11 Читати українською

Криптовалютный рынок потерял $2 трлн за четыре месяца

Цена крупнейшей криптовалюты в мире упала до $60 000 в четверг, достигнув минимума за более чем год. Это меньше, чем ее исторический максимум в $126 000, зафиксированный в октябре 2025 года. Длительное падение цен на криптовалюты обрушило акции компаний, которые активно инвестировали в биткойн, усилив общую нервозность на фондовом рынке. Об этом сообщает The Guardian.

Цена крупнейшей криптовалюты в мире упала до $60 000 в четверг, достигнув минимума за более чем год.

Взлет и падение

Биткойн переживал период роста во время прихода Дональда Трампа к президентству в 2024 году и в течение всего 2025 года. Его цена стабильно увеличивалась, поскольку президент делал один за другим шаги в пользу криптоиндустрии. В декабре 2024 года крупнейшая криптовалюта впервые пересекла отметку в $100 000, а 6 октября достигла рекордного максимума — $126 210,50.

Однако в течение последних нескольких месяцев стоимость биткоина начала снижаться, особенно резкое падение произошло в январе и в начале февраля.

Последствия для крипторынка

Компании, которые масштабно инвестировали в биткойн, понесли серьезные потери во время недавней распродажи. По данным CoinGecko, мировой крипторынок потерял $2 трлн стоимости с начала октября. Несколько криптовалютных проектов, поддержанных семьей Трампа и представленных на фондовом рынке, снизились в цене в результате падения биткоина.

Вторая по величине криптовалюта — эфир (ether) — потеряла более 30% своей стоимости только в этом году, что стало дополнительным ударом после того, как она не смогла воспользоваться бумом 2025 года.

Регуляторные вызовы

Помимо финансовых проблем, криптовалютная индустрия сталкивается с регуляторными вызовами. Некоторые демократы и контролирующие органы в США выразили обеспокоенность по поводу конфликта интересов Трампа вокруг криптовалют и отсутствия регулирования при нынешней администрации.

В среду конгрессмен Ро Ханна заявил, что планирует расследование деятельности World Liberty Financial. Это произошло после сообщений Wall Street Journal о том, что член королевской семьи ОАЭ поддержал инвестицию в $500 млн в криптовалютную компанию семьи Трампа. Ханна написал в заявлении, что эта сделка «возможно, повлияла на изменения в политике США».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
