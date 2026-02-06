Multi от Минфин
6 февраля 2026, 13:51

Кабмин существенно повышает минимальные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном увеличении адресной помощи для семей военнослужащих, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину. Новые размеры выплат начнут действовать с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном увеличении адресной помощи для семей военнослужащих, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину.
Фото: msp.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Существенный рост минимальных гарантий

Согласно решению правительства, минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жену или мужа погибшего защитника или защитницы, а также на одного ребенка погибшего военнослужащего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека. Минимальный размер такой выплаты составляет 7 800 грн.

Также возрастут минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего защитника или защитницы (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего защитника или защитницы. Для них выплата составит не менее 10 020 грн. на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 грн.

Индексация

Также предусмотрен механизм защиты этих выплат от инфляции: начиная с 1 марта 2027 года они будут подлежать ежегодной индексации.

Министр соцполитики Денис Улютин подчеркнул, что поддержка семей Героев является безусловным приоритетом государства. Для реализации этого решения уже утвержден бюджет Пенсионного фонда на 2026 год, в котором заложены средства на повышение выплат и общую мартовскую индексацию пенсий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Skeptik777
Skeptik777
6 февраля 2026, 15:18
А нам вже чотири роки не підвищують… зате контрактникам пропонують 500к. А мобілізованим? Очікуйте хвилю СЗЧ, тому що не сидітиме в окопі моб за вдвічі менші гроші, ніж контрач.
Страницу просматривает Skeptik777 и 12 незарегистрированных посетителей.
