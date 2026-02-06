Multi от Минфин
6 февраля 2026, 13:32

С 2026 года реальные зарплаты будут расти на 6-7% в год — НБУ

Национальный банк Украины в своем новом Инфляционном отчете спрогнозировал стабилизацию темпов роста доходов украинцев. Согласно оценкам регулятора, начиная с 2026 года реальные заработные платы (с учетом инфляции) будут увеличиваться в среднем на 6−7% ежегодно.

С 2026 года реальные зарплаты будут расти на 6-7% в год - НБУ
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рынок труда: меньше дисбалансов, больше работников

Одним из ключевых факторов, влияющих на экономику, станет постепенное решение проблем с кадрами. НБУ выделяет несколько положительных тенденций:

  • Снижение давления на бизнес. Дезинфляционный эффект ожидается благодаря уменьшению дисбалансов на рынке труда, которое началось еще в 2025 году.
  • Возвращение мигрантов. В конце прогнозного периода ожидается стабилизация миграционных процессов и возвращение украинцев из-за границы.
  • Новые кадры. Активнее вовлечение в работу разных категорий работников поможет бизнесу удовлетворить спрос на специалистов без чрезмерного и резкого раздувания затрат на оплату труда.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла на 13,8% и превысила 30 000 гривен — Госстат

Воздействие на цены и инфляцию

Нацбанк прогнозирует, что ситуация с зарплатами не приведет к скачку цен. Воздействие на инфляцию будет нейтральным благодаря:

  • Умеренный рост доходов. Повышение зарплат на 6−7% считается сбалансированным.
  • Сдержанным темпам экономики. Показатели ВВП и потребительский спрос будут расти без перегрева рынка.
  • Монетарная политика. НБУ продолжит поддерживать привлекательность гривневых сбережений из-за реальных процентных ставок, что будет сдерживать давление на валютный рынок и поможет держать инфляционные ожидания под контролем.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
BigBend
BigBend
6 февраля 2026, 13:52
#
Зниження тиску на бізнес, повернення мігрантів?

Ага, я повірив.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
6 февраля 2026, 14:05
#
При реальній інфляції 25%?
+
0
Я. ..
Я. ..
6 февраля 2026, 14:17
#
Це ще якась оптимістична досить інфляція, я б сказав всі 30−35%

Але звісно «офіційну» нам намалюють ледве не як в штатах і ЄС)))
+
0
Я. ..
Я. ..
6 февраля 2026, 14:16
#
В кого, в депутатів?

Максимум на 10−15% проіндексують зп, це не зростання зп в людей

нбу-шники від реальності зовсім відірвані, роботодавці в Україні люблять економити на співробітниках, але щоб співробітник при цьому виконував «за дякую» купу різної не пов`язаної з його посадовими інструкціями, а ще в ідеалі, щоб він приходив раніше, а йшов пізніше графіка і частіше затримувався на роботі і перепрацьовував, само собою за безкоштовно)
+
0
Skeptik777
Skeptik777
6 февраля 2026, 15:20
#
Нам 4 роки ріст зарплати нуль. Адже у нас все для захисників. Ну-ну…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
