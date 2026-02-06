Национальный банк Украины в своем новом Инфляционном отчете спрогнозировал стабилизацию темпов роста доходов украинцев. Согласно оценкам регулятора, начиная с 2026 года реальные заработные платы (с учетом инфляции) будут увеличиваться в среднем на 6−7% ежегодно.
С 2026 года реальные зарплаты будут расти на 6-7% в год — НБУ
Рынок труда: меньше дисбалансов, больше работников
Одним из ключевых факторов, влияющих на экономику, станет постепенное решение проблем с кадрами. НБУ выделяет несколько положительных тенденций:
- Снижение давления на бизнес. Дезинфляционный эффект ожидается благодаря уменьшению дисбалансов на рынке труда, которое началось еще в 2025 году.
- Возвращение мигрантов. В конце прогнозного периода ожидается стабилизация миграционных процессов и возвращение украинцев из-за границы.
- Новые кадры. Активнее вовлечение в работу разных категорий работников поможет бизнесу удовлетворить спрос на специалистов без чрезмерного и резкого раздувания затрат на оплату труда.
Воздействие на цены и инфляцию
Нацбанк прогнозирует, что ситуация с зарплатами не приведет к скачку цен. Воздействие на инфляцию будет нейтральным благодаря:
- Умеренный рост доходов. Повышение зарплат на 6−7% считается сбалансированным.
- Сдержанным темпам экономики. Показатели ВВП и потребительский спрос будут расти без перегрева рынка.
- Монетарная политика. НБУ продолжит поддерживать привлекательность гривневых сбережений из-за реальных процентных ставок, что будет сдерживать давление на валютный рынок и поможет держать инфляционные ожидания под контролем.
