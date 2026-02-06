С 2026 года реальные зарплаты будут расти на 6-7% в год — НБУ

Национальный банк Украины в своем новом Инфляционном отчете спрогнозировал стабилизацию темпов роста доходов украинцев. Согласно оценкам регулятора, начиная с 2026 года реальные заработные платы (с учетом инфляции) будут увеличиваться в среднем на 6−7% ежегодно.

Рынок труда: меньше дисбалансов, больше работников

Одним из ключевых факторов, влияющих на экономику, станет постепенное решение проблем с кадрами. НБУ выделяет несколько положительных тенденций:

Снижение давления на бизнес. Дезинфляционный эффект ожидается благодаря уменьшению дисбалансов на рынке труда, которое началось еще в 2025 году.

Возвращение мигрантов. В конце прогнозного периода ожидается стабилизация миграционных процессов и возвращение украинцев из-за границы.

Новые кадры. Активнее вовлечение в работу разных категорий работников поможет бизнесу удовлетворить спрос на специалистов без чрезмерного и резкого раздувания затрат на оплату труда.

Воздействие на цены и инфляцию

