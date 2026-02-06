Multi от Минфин
6 февраля 2026, 10:54

Anthropic представил Claude Opus 4.6: модель специализируется на финансовых исследованиях

Компания Anthropic продолжает агрессивную экспансию в профессиональные сектора. В четверг, 5 февраля, разработчик представил новую версию своей самой мощной модели — Claude Opus 4.6, которая специализируется на финансовых исследованиях и бизнес-аналитике. Реакция рынка была мгновенной: инвесторы начали массово продавать акции традиционных поставщиков финансовых данных, опасаясь, что искусственный интеллект сделает их услуги ненужными. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Anthropic продолжает агрессивную экспансию в профессиональные сектора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что умеет Claude Opus 4.6

Новая модель разработана для выполнения задач, на которые у человека-аналитика обычно уходят дни.

  • Глубокий анализ: ИИ может изучать корпоративные данные, регуляторные отчеты и рыночную информацию для создания подробных финансовых отчетов.
  • Рабочие инструменты: Помимо аналитики, модель способна создавать электронные таблицы, презентации и даже разрабатывать программное обеспечение.

Реакция рынка: падение лидеров

Анонс вызвал резкое падение котировок компаний, предоставляющих финансовые услуги и данные.

  • FactSet Research Systems Inc.: акции упали на 10%.
  • Другие пострадавшие: Значительное снижение зафиксировали S&P Global Inc., Moody’s Corp и Nasdaq, Inc.

Это уже второй шок для рынка за неделю. Ранее «тихий» релиз инструментов Anthropic для автоматизации юридической работы спровоцировал триллионную распродажу акций производителей программного обеспечения.

Стратегия: гонка оценок и секторов

Anthropic и ее главный конкурент OpenAI пытаются оправдать свои астрономические оценки, привлекая бизнес-клиентов.

  • Оценки: Anthropic ведет переговоры о привлечении финансирования с оценкой в $350 млрд, тогда как OpenAI нацеливается на $830 млрд.
  • Фокус: Скотт Уайт, руководитель продукта Anthropic, заявил, что компания планирует агрессивно развивать направления кибербезопасности, наук о жизни, здравоохранения и финансовых услуг.
  • Ответ конкурента: В тот же день OpenAI обновила своего агента для кодирования Codex, расширив его возможности по созданию документации и презентаций.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
