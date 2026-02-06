Компания Anthropic продолжает агрессивную экспансию в профессиональные сектора. В четверг, 5 февраля, разработчик представил новую версию своей самой мощной модели — Claude Opus 4.6, которая специализируется на финансовых исследованиях и бизнес-аналитике. Реакция рынка была мгновенной: инвесторы начали массово продавать акции традиционных поставщиков финансовых данных, опасаясь, что искусственный интеллект сделает их услуги ненужными. Об этом пишет Bloomberg.
Anthropic представил Claude Opus 4.6: модель специализируется на финансовых исследованиях
Что умеет Claude Opus 4.6
Новая модель разработана для выполнения задач, на которые у человека-аналитика обычно уходят дни.
- Глубокий анализ: ИИ может изучать корпоративные данные, регуляторные отчеты и рыночную информацию для создания подробных финансовых отчетов.
- Рабочие инструменты: Помимо аналитики, модель способна создавать электронные таблицы, презентации и даже разрабатывать программное обеспечение.
Реакция рынка: падение лидеров
Анонс вызвал резкое падение котировок компаний, предоставляющих финансовые услуги и данные.
- FactSet Research Systems Inc.: акции упали на 10%.
- Другие пострадавшие: Значительное снижение зафиксировали S&P Global Inc., Moody’s Corp и Nasdaq, Inc.
Это уже второй шок для рынка за неделю. Ранее «тихий» релиз инструментов Anthropic для автоматизации юридической работы спровоцировал триллионную распродажу акций производителей программного обеспечения.
Стратегия: гонка оценок и секторов
Anthropic и ее главный конкурент OpenAI пытаются оправдать свои астрономические оценки, привлекая бизнес-клиентов.
- Оценки: Anthropic ведет переговоры о привлечении финансирования с оценкой в $350 млрд, тогда как OpenAI нацеливается на $830 млрд.
- Фокус: Скотт Уайт, руководитель продукта Anthropic, заявил, что компания планирует агрессивно развивать направления кибербезопасности, наук о жизни, здравоохранения и финансовых услуг.
- Ответ конкурента: В тот же день OpenAI обновила своего агента для кодирования Codex, расширив его возможности по созданию документации и презентаций.
