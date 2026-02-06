Anthropic представил Claude Opus 4.6: модель специализируется на финансовых исследованиях

Компания Anthropic продолжает агрессивную экспансию в профессиональные сектора. В четверг, 5 февраля, разработчик представил новую версию своей самой мощной модели — Claude Opus 4.6, которая специализируется на финансовых исследованиях и бизнес-аналитике. Реакция рынка была мгновенной: инвесторы начали массово продавать акции традиционных поставщиков финансовых данных, опасаясь, что искусственный интеллект сделает их услуги ненужными. Об этом пишет Bloomberg.

Что умеет Claude Opus 4.6

Новая модель разработана для выполнения задач, на которые у человека-аналитика обычно уходят дни.

Глубокий анализ: ИИ может изучать корпоративные данные, регуляторные отчеты и рыночную информацию для создания подробных финансовых отчетов.

Рабочие инструменты: Помимо аналитики, модель способна создавать электронные таблицы, презентации и даже разрабатывать программное обеспечение.

Реакция рынка: падение лидеров

Анонс вызвал резкое падение котировок компаний, предоставляющих финансовые услуги и данные.

FactSet Research Systems Inc.: акции упали на 10%.

Другие пострадавшие: Значительное снижение зафиксировали S&P Global Inc., Moody’s Corp и Nasdaq, Inc.

Это уже второй шок для рынка за неделю. Ранее «тихий» релиз инструментов Anthropic для автоматизации юридической работы спровоцировал триллионную распродажу акций производителей программного обеспечения.

Стратегия: гонка оценок и секторов

Anthropic и ее главный конкурент OpenAI пытаются оправдать свои астрономические оценки, привлекая бизнес-клиентов.