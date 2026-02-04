Акции разработчиков ПО потеряли $300 млрд за день из-за страха, что ИИ заменит традиционный софт

Фондовый рынок США пережил масштабную распродажу в технологическом секторе. Инвесторы массово избавлялись от акций разработчиков программного обеспечения и поставщиков данных, опасаясь, что новейшие инструменты искусственного интеллекта сделают их бизнес-модели устаревшими. За одну торговую сессию сектор потерял около $300 млрд рыночной стоимости. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Триггер паники: юристы против роботов

Катализатором обвала стала презентация компанией Anthropic (конкурент OpenAI) новых функций для своего ассистента Claude. Инструмент под названием «Cowork assistant» получил способность автоматизировать сложные юридические задачи: от написания черновиков документов до глубокого правового анализа.

Реакция рынка была мгновенной и жесткой для компаний, зарабатывающих на юридических услугах и базах данных:

Legalzoom.com (юридические онлайн-услуги) — обвал на 19,7%.

Thomson Reuters (поставщик деловой информации) — падение на 15,8%.

London Stock Exchange Group (финансовые данные) — снижение на 2,1%.

Цепная реакция: под ударом все

Страх перед тем, что ИИ «съест» программное обеспечение, быстро перекинулся на другие сектора — от финтеха до туризма и аутсорсинга. Инвесторы ставят под сомнение защищенность бизнеса даже таких гигантов, как Adobe и Salesforce.

Наибольшие падения среди технокомпаний:

PayPal (платежи): -20,3%.

Expedia (путешествия): -15,3%.

EPAM Systems (IT-аутсорсинг): -12,9%.

Equifax (кредитные истории): -12,1%.

Intuit (бухгалтерия): -10,9%.

Удар по частному капиталу

Волна распродаж затронула и гигантов инвестиционного мира, которые годами вкладывали миллиарды в софт-компании, считая их источником стабильной прибыли. Акции управляющих активами упали синхронно с их портфельными компаниями:

Ares Management: -10,2%.

KKR: -9,7%.

Blue Owl Capital: -9,8%.

Blackstone: -5,2%.

Смена парадигмы

Долгое время на рынке господствовал тезис венчурного инвестора Марка Андриссена: «Программное обеспечение съедает мир». Однако события февраля 2026 года свидетельствуют о новой реальности: «ИИ съедает программное обеспечение». На прошлой неделе Microsoft сообщила об огромных расходах на инфраструктуру ИИ и замедлении облачного бизнеса, что уже насторожило рынок. Теперь инвесторы видят, что такие модели, как Claude от Anthropic, способны не просто помогать писать код, а заменять целые платформы, которые базировались на доверии и эксклюзивном доступе к данным.