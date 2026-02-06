Multi от Минфин
українська
6 февраля 2026, 10:04

Импорт электроэнергии в Украину достиг исторического максимума

Январь 2026 стал рекордным для украинской энергетики. По данным Energy Map, объемы закупки электричества из-за границы выросли на 40% по сравнению с декабрем, составив 894,5 тыс. МВт·ч. Это самый высокий показатель за всю историю работы нового рынка электроэнергии с 2019 года (данные к этому периоду в открытом доступе отсутствуют), сообщает аналитический центр DIXI Group.

Импорт электроэнергии в Украину достиг исторического максимума
Фото: pixabay

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рекордный импорт стал критически необходимым из-за совокупности факторов:

  • Массированные атаки. В течение января враг выпустил по энергосистеме более 6000 дронов, 5500 авиабомб и 158 ракет. Шесть массированных ударов повредили сети и объекты поколения.
  • Чрезвычайная ситуация. С 16 января в энергетике страны официально введен режим ЧС.
  • Погода. Резкое похолодание значительно увеличило потребление электричества внутри страны.

Экспорт электроэнергии в таких условиях не производился вообще. Для сравнения: в январе прошлого года импорт был почти в 5 раз меньше.

Откуда мы получаем свет?

Украина интегрирована в европейскую сеть ENTSO-E, позволяющую оперативно привлекать помощь. Основные поставщики в январе:

  • Венгрия — 402,0 тыс. МВт·ч (45%);
  • Румыния — 185,9 тыс. МВт·ч (21%);
  • Словакия — 159,8 тыс. МВт·ч (18%);
  • Польша — 135,2 тыс. МВт·ч (15%);
  • Молдова — 11,6 тыс. МВт·ч (1%).

В течение месяца также был установлен рекорд пропускной способности интерконнекторов — она выросла до 2,45 тыс. МВт. В среднем мощность использовалась на 57%, однако 24 января нагрузка достигала пиковых 104%.

Одной из причин роста импорта электроэнергии явилось повышение предельных цен (прайс-кепов) на краткосрочных сегментах рынка. С 18 января верхние ценовые ограничения увеличили до 15 тыс. грн за МВтч на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, а также до 16 тыс. грн за МВтч на балансирующем рынке.

Украина уже четыре месяца находится в статусе «нетто-импортера». Импорт стал ключевым «щитом», позволяющим держать энергосистему в рабочем состоянии под постоянными обстрелами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+22
starsol
starsol
6 февраля 2026, 10:37
#
Ну і де ж ці імпортні Мегавати? На депутатських дачах? А народу й по дві години на добу вистачить
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 февраля 2026, 11:12
#
Для чого ви це кажете в публічному просторі)) Зараз ми вам одну годину на добу зробимо і будемо продовжувати звітувати про потужно-незламні дії для забезпечення енергетичної єдності і імпорту електроенергії))
+
0
neverice
neverice
6 февраля 2026, 11:44
#
Серйозно? У нас споживання 13 ГВт на годину було минулого року. На місяць це 9750 ГВт*г. Імпорт покриває менше 10% нашого споживання. І це при тому, що минула зима була відверто тепліша.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
