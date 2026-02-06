Импорт электроэнергии в Украину достиг исторического максимума

Январь 2026 стал рекордным для украинской энергетики. По данным Energy Map, объемы закупки электричества из-за границы выросли на 40% по сравнению с декабрем, составив 894,5 тыс. МВт·ч. Это самый высокий показатель за всю историю работы нового рынка электроэнергии с 2019 года (данные к этому периоду в открытом доступе отсутствуют), сообщает аналитический центр DIXI Group.

Рекордный импорт стал критически необходимым из-за совокупности факторов:

Массированные атаки. В течение января враг выпустил по энергосистеме более 6000 дронов, 5500 авиабомб и 158 ракет. Шесть массированных ударов повредили сети и объекты поколения.

Чрезвычайная ситуация. С 16 января в энергетике страны официально введен режим ЧС.

Погода. Резкое похолодание значительно увеличило потребление электричества внутри страны.

Экспорт электроэнергии в таких условиях не производился вообще. Для сравнения: в январе прошлого года импорт был почти в 5 раз меньше.

Откуда мы получаем свет?

Украина интегрирована в европейскую сеть ENTSO-E, позволяющую оперативно привлекать помощь. Основные поставщики в январе:

Венгрия — 402,0 тыс. МВт·ч (45%);

Румыния — 185,9 тыс. МВт·ч (21%);

Словакия — 159,8 тыс. МВт·ч (18%);

Польша — 135,2 тыс. МВт·ч (15%);

Молдова — 11,6 тыс. МВт·ч (1%).

В течение месяца также был установлен рекорд пропускной способности интерконнекторов — она выросла до 2,45 тыс. МВт. В среднем мощность использовалась на 57%, однако 24 января нагрузка достигала пиковых 104%.

Одной из причин роста импорта электроэнергии явилось повышение предельных цен (прайс-кепов) на краткосрочных сегментах рынка. С 18 января верхние ценовые ограничения увеличили до 15 тыс. грн за МВтч на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, а также до 16 тыс. грн за МВтч на балансирующем рынке.

Украина уже четыре месяца находится в статусе «нетто-импортера». Импорт стал ключевым «щитом», позволяющим держать энергосистему в рабочем состоянии под постоянными обстрелами.