Украинский ВВП в 2026 году вырастет на 2,1% — ИЭД

Рост ВВП Украины в 2026 году составит 2,1%, а не 2,8%, как прогнозировалось ранее. В 2027 году экономический рост может ускориться до 2,6%, однако даже при таком сценарии реальный ВВП будет оставаться примерно на 17% ниже довоенного уровня. Причина — длительное разрушительное влияние полномасштабной войны России против Украины. Такой прогноз обнародовали Berlin Economics и Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в рамках проекта German Economic Team (GET).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основные макропрогнозы

По оценкам экспертов, реальный рост ВВП Украины в 2025 году составил 1,9% - чуть меньше ожидаемых 2%. В дальнейшем ожидается постепенное ускорение экономики:

2026 год: рост на 2,1%.

2027 год: рост на 2,6% при снижении интенсивности боевых действий с середины года.

«Экономическое развитие продолжает зависеть от интенсивности войны, повреждений инфраструктуры и объемов международной помощи», — отмечают авторы отчета.

Драйверы роста и ключевые вызовы

Основным двигателем роста остается частное потребление, поддерживаемое увеличением реальных заработных плат на фоне дефицита рабочей силы.

«Заработная плата продолжает расти из-за дефицита на рынке труда, а также частично вследствие детенизации, поскольку компании увеличивают официальные выплаты, чтобы иметь право на бронирование сотрудников», — говорится в отчете.

Инвестиционная активность тоже усиливается. В 2026 году накопление основного капитала вырастет на 9,4% после 17,7% в 2025 году, преимущественно в оборонном секторе.

Инфляция и внешняя торговля

После пика инфляции на уровне 15,9% в мае 2025 года ее среднегодовой показатель замедлится до 6,1% в 2026 году и войдет в целевой диапазон (5,7%) в 2027 году. Сдерживающим фактором станут более низкие цены на нефть, однако этот эффект может частично нивелировать ожидаемое повышение тарифов на отопление, электроэнергию и газ.

Дефицит текущего счета в 2026 году резко вырастет до $47,3 млрд или 20,8% ВВП. Это связано со слабой динамикой экспорта и стабильно высоким спросом на импорт, в частности, энергетического оборудования и продукции оборонного назначения.

Читайте также: Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год

Отраслевой срез

В сельском хозяйстве ожидается рост урожаев в рамках среднесрочного тренда, а животноводство будет постепенно восстанавливаться.

Промышленность будет получать поддержку со стороны внутреннего спроса, диверсификации экспорта и стабильных оборонных контрактов, которые обеспечат умеренный рост в 2026 и 2027 годах.

В энергетике последствия повреждений инфраструктуры и затраты на ремонт будут оставаться значительными. В то же время, использование генераторов и развитие распределенной генерации будут поддерживать текущую устойчивость энергосистемы.

Постепенное восстановление потребительского спроса и диверсификация экспорта будут способствовать росту внутренней торговли. Транспортный сектор начнет восстанавливаться после спада в 2025 году благодаря увеличению внутренних и внешних перевозок.

Государственные финансы и международная помощь

Фискальная ситуация остается напряженной. Буфер ERA будет достаточным только для покрытия нужд бюджета в I квартале 2026 года. Совокупный бюджетный дефицит в 2026—2027 годах может составить $91 млрд. Если финансирование ЕС будет учитываться как кредит, государственный долг в 2026 году превысит 100%.

Украина и дальше будет критически зависеть от внешней поддержки. Ожидается запуск новой четырехлетней программы МВФ в размере $8,1 млрд, а также финансирование в рамках механизмов ERA и Ukraine Facility.

Риски

Прогноз сопровождается высокой неопределенностью. К ключевым рискам относятся дальнейшие разрушения инфраструктуры и энергетической системы в результате российских атак, задержки международной финансовой помощи, повреждения мощностей для экспорта зерна, сбои в морской логистике и углубление дефицита рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

Положительный сценарий возможен при быстрой деоккупации территорий, улучшении ситуации безопасности и запуске масштабных программ восстановления.