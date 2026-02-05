Ангилья: как крошечный остров на Карибах зарабатывает миллионы на ИИ-революции

Ангилья — крохотный остров на 15 тысяч человек, умудрившийся стать Кремниевой долиной без кремния. А точнее — долиной доменов. Все дело в его доменной зоне .ai, которая из-за совпадения стала созвучной ИИ-революции. Сколько острову удается зарабатывать на продаже доменов, рассказал бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Когда-то Ангилья уже заработала на глупостях мира. В 1967 году её заставили войти в федерацию с соседями — Сент-Китсом и Невисом — и стать более независимой. Ангильцы сказали «спасибо, но нет» и подняли восстание… за возвращение британского колониального статуса.

Идея сработала: они напечатали марки с надписью Free Anguilla, коллекционеры из Лондона начали их скупать, и на этом остров фактически оплатил свою контрреволюцию филателией.

Прошло полвека, и теперь они провернули тот же трюк, только в цифровом формате.

Сегодня остров живёт с того, что каждый раз, когда очередной стартапер в Сан-Франциско решает, что он гений, и регистрирует «something.ai», Ангилья потирает руки. Они не ищут независимости — они просто монетизировали аббревиатуру. Мораль проста: чтобы разбогатеть, не нужна нефть или газ. Иногда хватает двух букв и хорошего вайфая.

Я со своего экспертного дивана думал, что Ангилья уже выжала из нейросетей всё возможное, но эти ребята под пальмами оказались хитрее любого ИИ.

По состоянию на январь 2026 года количество сайтов в доменной зоне .ai официально перевалило за 1 миллион. Только за прошлый год эти две буквы принесли острову примерно $70 млн чистой прибыли.

Для понимания масштаба: если в 2023 году эти две буквы принесли острову $32 млн (что тогда было 22% всего бюджета), то за 2025 год они получили уже более $70 миллионов чистой прибыли. А в 2026-м планируют вытрясти из OpenAI, Anthropic и других ИИ-гигантов уже $96 миллионов — это примерно 40% бюджета страны.

То есть OpenAI, Anthropic и куча других стартаперов в Сан-Франциско теперь фактически оплачивают местные школы и уличное освещение Ангильи. И берут деньги у инвесторов — лишь для того, чтобы обычному ангильцу жилось хорошо!

Но мой личный фаворит — это аукционы. Если вы думали, что платить за кофе 100 гривен — это дорого, то как вам домен you.ai, который купили за $700 тыс. Семьсот тысяч баксов за название сайта! В Ангилье за эти деньги можно купить не один бамбуковый диван и пожизненный запас льда для коктейлей.

Интересно, что 90% владельцев доменов послушно платят по $140 каждые два года, просто чтобы не потерять свой «кусочек интеллекта». Пока мир сходит с ума по нейросетям, 15 тысяч человек на острове просто потирают руки.

Ангилья — это живое доказательство того, что капитализм — штука забавная. Пока стартаперы в Калифорнии сжигают миллиарды инвесторов, пытаясь научить машину думать, ангильцы просто монетизировали их понтовый домен и расширяют аэропорт для частных джетов.